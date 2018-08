La ora prânzului o porțiune de mai multe zeci de metri din autostrada suspendată A10 s-a prăbușit în timpul unei ploi puternice. La acea oră traficul era bară la bară și multe mașini au căzut în gol până la 100 de metri. Secțiunea prăbușită trecea peste un râu, o cale ferată dar și o zonă foarte locuită de la periferia Genovei. Și traficul feroviar din zonă a fost suspendat. Ministrul italian al Transporturilor a spus că se teme de o imensă tragedie, iar șeful Ambulanței din Genova spune că ar fi zeci de victime.

ACTUALIZARE Au fost mobilizate forțe impresionante de căutare și salvare printre bucățile de beton și fiare contorsionate. Mai multe persoane au fost scoase în viață, dar unele sunt în stare critică. Construit În anii 60, podul Morandi a intrat În reabilitare În 2016. Acum se lucra la consolidarea fundaȚiei. Prăbușirea de astăzi a avut loc în timpul unei furtuni și potrivit unor martori podul a fost lovit de un fulger chiar înainte să cadă.

ACTUALIZARE Cel mai recent bilanț anunță 30 de morți, inclusiv un copil, 13 răniți și 10 dispăruți. Peste 200 de pompieri sunt la fața locului și operațiunile de salvare continuă.

ACTUALIZARE 22 de oameni și--au pierdut viața și multi alții au fost răniți după prăbușirea unui viaduct lângă Genova. Cifrele furnizate de Ministerul Transportului sunt însă provizorii.

ACTUALIZARE Ministerul român de Externe a transmis TVR că reprezentanții consulatului român de la Torino urmăresc îndeaproape evenimentele. Până la această oră autoritățile italiene nu au notificat oficiul consular cu privire la existența unor cetățeni români printre persoanele afectate și nici nu au fost primite solicitări de asistență consulară în legătură cu acest incident.

Cetăţenii români afectaţi pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale oficiului consular: +39 011 249 57 75;+ 39 011 249 52 64; + 39 011 249 50 64; + 39 011 235 90 35, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români şi Străinătate (CCSCRS) sau la numărul de urgenţă al oficiului consular + 39 338 756 8134.

ACTUALIZARE Echipele de salvare au găsit două persoane în viaţă sub dărâmături, victimele fiind transportate la un spital din zonă. Ministrul italian al Transportului, Danilo Toninelli, a declarat că ar putea fi o "imensă tragedie". Surse din poliție au declarat că cel puțin 10 persoane au murit. Șeful serviciului local de ambulanță ar fi spus că sunt "zeci de morți".

ACTUALIZARE Un prim bilanț indică 11 morți. Autoritățile caută supraviețuitori și se tem că numărul victimelor va fi mare, pentru că sub pod există case.

O porțiune de mai multe zeci de metri a unui pod al autostrazii A10 de lângă Genova s-a prăbușit.

Potrivit serviciului de ambulanță sunt zeci de morți. Sunt suspiciuni că mai multe mașini au căzut în gol.

Potrivit pompierilor, Podul Morandi s-a surpat către ora locală 12.00 (13.00, ora României).

Emergency crews in #Genoa say there are dozens of people dead and many more injured after a motorway bridge collapsed on houses and residential streets. Massive rescue operation ongoing. pic.twitter.com/kUQPGDEtGg