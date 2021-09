PNRR, cel mai mare punctaj primit din partea Comisiei Europene

Fost ministru al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, la emisiunea Tema Zilei, pe TVR 1:

Am obținut punctajul maximdin cele 11 criterii de evaluare, 10 au A și avem un B, la fel ca Germania și Franța, nimeni nu a obținut un punctaj mai mare decât noi. B am primit la costuri (...) A fost greu și pentru noi și pentru țările din Uniunea Europeană, Comisiunea Europeană nu a acordat A nimănui la costing, toată lumea are B.

De când a intrat România în UE, în 2007, am primit puțin peste 50 de miliarde, dar vorbim de două bugete europene de câte 7 ani, o asemenea concentrație de fonduri europene, vorbim despre 30 de miliarde în cinci ani, e fără precedent. În paralel, statul român are de gestionat fondurile europene curente și să le programeze pe cele viitoare 2020- 2027. A fost un efort fantastic pe care Ministerul Fondurilor Europene a trebuit să îl facă. PNRR este un răspuns al Uniunii Europene la criză.

Interviul integral cu fostul ministru al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, este redat în materialul video alăturat.

