Liberalii susţin demersul privind plângerea penală depusă de preşedintele PNL, Ludovic Orban, împotriva premierului Viorica Dăncilă, a anunţat marţi prim-vicepreşedintele partidului Raluca Turcan.



"PNL susţine demersul lui Ludovic Orban de a sesiza posibila încălcare a legii de către prim-ministrul României şi se solidarizează cu demersul lui Ludovic Orban. Orice cetăţean al acestei ţări, când are suspiciuni că legea este încălcată, are obligaţia să sesizeze instituţiile statului. Am procedat în felul acesta în campaniile electorale când în ziua votului erau suspiciuni clare de furt de vot şi unele anchete au mers până la capăt. Pe partea cealaltă, din nefericire, actuala guvernare are un comportament total nedemocratic şi anume, în interacţiunea cu cetăţenii de bună credinţă, doar pentru că nu acceptă un alt punct de vedere, nu pentru că ar exista suspiciuni de încălcare a legii, folosesc instituţii ale statului român. PNL este de partea democraţiei şi democraţia se apară inclusiv cu recursul la lege", a declarat Raluca Turcan, la Parlament, după şedinţa Biroului Executiv al PNL.

Ea a arătat că o plângere penală nu face obiectul unor dezbateri publice, ci obiectul anchetelor instituţiilor din justiţie.

"Resping această manieră în care puncte din demersuri instituţionale pe care oamenii le fac în justiţie să fie luate la puricat şi care, într-o formă sau alta, se pot interpreta ca presiune asupra procurorilor şi judecătorilor. Dacă vrem ca România să fie democratică şi respectată, atunci cred că procesele trebuie să se poarte în instanţele de judecată", a afirmat Turcan.

Deputatul Dan Vîlceanu a propus ca Biroul Executiv al PNL să voteze susţinerea demersului făcut de preşedintele liberalilor, Ludovic Orban, împotriva premierului.

"A fost un demers pe care l-am considerat absolut necesar, pentru că în spaţiul public au apărut colegi care au afirmat că o mare masă a partidului sau o mare parte din membrii partidului nu susţin acest demers şi mi s-a părut absolut necesar ca Biroul Executiv al PNL să dea un vot pentru a putea oferi o imagine a ceea ce se întâmplă în partid şi opinia publică să vadă că acest demers este unul susţinut şi unul agreat de colegi", a explicat Vîlceanu.

El a arătat că au existat şi voci critice care au sesizat faptul că preşedintele PNL nu a informat în legătură cu acest demers înainte ca plângerea penală să fie depusă, iar alţii au susţinut că în "jocul politic nu trebuie folosite asemenea arme". Vîlceanu a subliniat că în acest caz nu este vorba de o posibilă luptă, ci de posibile infracţiuni.

BEx al PNL a decis marţi, cu 23 de voturi "pentru", trei - "împotrivă" şi trei abţineri, să susţină demersul lui Ludovic Orban privind plângerea penală împotriva prim-ministrului Viorica Dăncilă.

Liderul senatorilor PNL, Iulian Dumitrescu, s-a numărat printre cei care au votat împotrivă.

"Dl preşedinte Ludovic Orban nu s-a consultat înainte să ia această decizie cu nimeni. Astăzi, cerând vot de susţinere în Biroul Politic Executiv, practic şi-a recunoscut greşeala, practic a recunoscut că nu este nicio diferenţă între persoana fizică Ludovic Orban şi preşedintele partidului Ludovic Orban. Nu am comentat în fond decizia, în schimb este absolut normal ca totdeauna să discuţi în partid şi apoi să iei o decizie aşa de importantă. (...) Acum tensiuni au fost pentru că s-a luat o decizie, s-a spus că este pe persoană fizică. (...) Eu cred că plângerea penală este exclus să fie o armă politică a PNL", a declarat Dumitrescu.

El a spus că nu au ştiut de acest demers nici prim-vicepreşedinţii Ilie Bolojan, Mircea Hava, Raluca Turcan. Dumitrescu a precizat că Orban ar trebui să se consulte prima oară cu prim-vicepreşedinţii şi vicepreşedinţii partidului.

