PNL a anunțat că va depune o moțiune de cenzură împotriva ministrului Muncii, Lia Olguța Vasilescu.

“Am văzut un ministru absolut disperat, prins cu minciunea de-atâtea și-atâtea ori, o doamnă ministru care, în momentul în care are de dat câteva clrificări, nu este în stare să o facă. A venit și ne-a citit texte de legi, dar nu ne-a spus deloc deloc ce se întâmplă practic cu grefierii, cu polițiștii, cu salariații direcțiilor județene de statistică, care-au și dat în judecată Institutul Național de Statistică, ce se întâmplă cu profesorii, care sunt pătiți la plata cu ora, ce se întâmplă cu alte categorii de personal care au ajuns ca în ziua de salariu să vină să plătească bani la stat și nu să primească bani. Am văzut o dnă ministru care vine și ne spune tot felul de lucruri despre pensii, dar uită că nu a indexat pensia de la 1 ianuarie, că prin hot de guv 291 am avut aâtea cazuri de pensionari care au primit decizii de calculare în minus și nu vor primi nimic la indexarea punctului de pensie.[...] Dna ministru este prinsă în propriile-i minciuni.[...] Eu nu am înțeles nimic din ce a spus, am văzut doar o înșiruire de articole de lege și ultimul îndemn - săcitească oamenii legea”, a declarat vicepreședintele PNL, Dan Vâlceanu, după conferința de presă a ministrului Muncii.

PNL o acuză pe Lia Olguța Vasilescu că a anunțat majorarea pensiilor cu 20 la sută, ceea ce, spun liberalii, este fals. Statistica Casei Naționale de Pensii arată că, pentru anul 2017, pensiile au fost majorate cu 10 la sută în medie, a afirmat Ionel Dancă, purtător de cuvânt al PNL.

"Au promis majorarea salariilor cu 25 la sută și acum iese într-o înșiruire de cifre, ani, date statistice, total confuză și ne spune că, de fapt, nu vor scădea unele salarii. [...] Unde este majorarea salariilor de 25 la sută promisă de la 1 ianuarie 2018? Pentru aceasta și pentru multe alte greșeli pe care le-a făcut dna Lia Olguta Vasilescu, PNL va înainta o moțiune simplă împotriva acestui ministru", a anunțat Ionel Dancă.

PNL a precizat că va înainta moțiunea simplă împotriva ministrului Muncii săptămâna viitoare.

