În mai puţin de 24 de ore, PNL, PSD și UDMR merg împreună la consultările de la Cotroceni. Au de stabilit numele premierului şi ce culoare politică are, pentru că în funcţie de asta se împart și portofoliile între liberali şi social-democraţi. UDMR rămâne cu ministerele deţinute deja.

ACTUALIZARE Nicolae Ciucă a informat, la finalul rundei de negocieri pentru formarea guvernului, că PNL, PSD şi UDMR au convenit duminică asupra unei propuneri unice de premier.

"Am finalizat toate activităţile care vizau formarea Guvernului. Suntem în măsură să mergem luni cu o propunere de premier. Am convenit să avem o propunere unică de premier. Am lucrat cele două variante, atât cu o formulă premier PSD, cât şi una PNL. Urmează până mâine dimineaţă să stabilim şi să avem o formulă unică", a precizat Ciucă la Palatul Parlamentului.

ACTUALIZARE Deși au ieșit în mod public să anunțe că au două variante de guvern în funcție de cine va fi primul premier, în spatele ușilor închise lucrurile sunt deja decise, a transmis Marius Vulpe, jurnalist TVR, pentru Telejurnal 14.00.

Primul premier va fi din partea PNL, drept urmare astăzi s-a trecut la împărțirea funcțiilor din eșaloanele 2 și 3 - secretari de stat, șefi de comisii parlamentare, prefecți și subprefecți și șefi de agenții.

Duminică la prânz s-a încheiat împărțirea pe secretari de stat. Liberalii vor pierde 13 posturi din cele 47 deținute în timpul guvernării cu USR.

UDMR va avea doar 8 secretari de stat față de cei 10 pe care i-a avut în vechea guvernare.

PSD va avea 42 de secretari de stat.

