ACTUALIZARE PNL și USR au depus o moţiune simplă împotriva ministrului Justiţiei, Tudorel Toader. Anunțul a fost făcut de deputatul USR Stelian Ion, în plenul Camerei Deputaţilor.

Preşedintele de şedinţă, Florin Iordache, a precizat că Biroul permanent va decide asupra dezbaterii acestei moţiuni simple.

ACTUALIZARE Liberalii au anunțat, luni, că vor depune, împreună cu USR, la Camera Deputaţilor, o moţiune simplă împotriva ministrului Justiţiei, Tudorel Toader.

Ludovic Orban, președintele PNL: "Am luat decizia să înaintăm moțiunea împotriva ministrului Justiţiei, Tudorel Toader. Sigur că am văzut, spre finalul săptămânii trecute, că un partid partener din opoziție dorește să inițieze, de asemenea, moțiune împotriva lui Tudorel Toader și am luat decizia să nu depunem două moțiuni ci să depunem o singură moțiune, în care să punem cap la cap temeiurile care stau la baza moțiunii, atât din partea PNL, cât și din partea USR".

