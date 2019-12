PMB: Dotări de peste 2 milioane de euro, în cabinetele de medicină generală şi stomatologice şcolare, în ultimii trei ani

Gabriela Firea

Numărul de medici şi asistenţi din cabinetele stomatologice şcolare a crescut cu 30% faţă de 2016 (de la 227 la 295), iar angajările continuă, în prezent fiind în desfăşurare mai multe concursuri, menţionează municipalitatea.



Preşcolarii, elevii, liceenii şi studenţii din sistemul de învăţământ de stat beneficiază în Capitală de 441 de cabinete de medicină generală şi 157 de cabinete stomatologice şcolare şi universitare.



"Elevii din Bucureşti au acces gratuit la tratamente stomatologice executate la cele mai moderne standarde. În ultimii 3 ani, Primăria Capitalei, prin ASSMB, a finanţat cu 2,1 milioane de euro (peste 10 milioane de lei) dotările necesare pentru medicina şcolară. Astfel, în prezent, jumătate din cabinetele stomatologice din Bucureşti au unituri noi, iar în majoritatea cabinetelor aparatura nu este mai veche de 10 ani. Investiţiile continuă, de aceea facem apel la şcolile care încă nu au intrat în program să identifice spaţiile necesare pentru ca şi elevii lor să poată beneficia în mod gratuit de condiţii de tratament stomatologic similare cu cele din mediul privat", a declarat primarul general, Gabriela Firea.



În total, în perioada 2017 - 2019, pentru cabinetele stomatologice au fost achiziţionate 74 de unituri noi, în valoare de 3,1 milioane de lei (700.000 de euro) şi sterilizatoare în valoare de 863.725 de lei (190.000 de euro).



Potrivit PMB, cabinetele din unităţile şcolare au fost dotate cu aparatură medicală nouă, medicamente, dezinfectanţi, consumabile pentru sterilizare, materiale sanitare, materiale de curăţenie, consumabile, etc.



În acest an şcolar, şapte noi unităţi s-au alăturat programului municipal şi au pus la dispoziţie spaţiile necesare, astfel încât Primăria Capitalei, prin ASSMB, a putut înfiinţa cabinete noi. Este vorba despre Liceul Greco Catolic "Timotei Cipariu" din Sectorul 1, Şcoala Gimnazială Nr. 64 "Ferdinand I" din Sectorul 2, Şcoala Gimnazială Nr. 55, Liceul Teoretic "Al. I. Cuza" şi Şcoala Gimnazială Nr. 89 "Nicolae Labiş" din Sectorul 3, Şcoala Gimnazială Nr. 99 din Sectorul 4, Liceul Teoretic "Ştefan Odobleja" din Sectorul 5.



"Succesul de care s-a bucurat programul s-a reflectat în creşterea numărului de consultaţii stomatologice şi tratamente gratuite, astfel: numai în cele trei luni de la începerea anului şcolar s-au efectuat 210.325 de consultaţii şi tratamente, faţă de 277.288 câte s-au efectuat în tot anul şcolar trecut. O componentă a programului municipal a fost prevenirea afecţiunilor stomatologice prin procedeul de sigilare a molarului de 6 ani. Măsura are rezultate: în doar 2 luni de la lansarea campaniei au fost realizate 2.457 de sigilări, pentru 1.072 de copii", a menţionat PMB.

