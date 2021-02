PMB: Arena Naţională, pregătită pentru partida Atletico Madrid - Chelsea

Arena Națională

"Stadionul Arena Naţională este pregătit pentru găzduirea partidei de fotbal dintre echipele Atletico Madrid şi Chelsea Londra, din cadrul Champions League. Menţionăm faptul că nu există aspecte ce trebuie remediate până în data de 23 februarie 2021, partida urmând a se disputa respectând toate cerinţele UEFA. Pregătirile pentru organizarea partidei de fotbal din data de 23.02.2021 se vor efectua sub stricta coordonare a reprezentanţilor UEFA prezenţi la Bucureşti. Acestea vor fi unele specifice unui meci de fotbal de înalt nivel", a precizat PMB, pentru AGERPRES.



Potrivit aceleiaşi surse, organizatorul partidei va fi UEFA, prin FRF. Partida se va disputa fără spectatori în tribune şi se vor respecta toate normele în vigoare pentru evitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2.



Federaţia Română de Fotbal a informat miercuri că, urmare a restricţiilor impuse delegaţiei din Marea Britanie pe teritoriul Spaniei, gazdele jocului Atletico Madrid - Chelsea împreună cu UEFA au decis, cu aprobarea autorităţilor din ţara noastră şi cu sprijinul FRF, ca partida să fie mutată pe Arena Naţională din Bucureşti.



"Echipe mixte formate din specialişti PMB şi FRF vor sprijini UEFA pentru desfăşurarea în cele mai bune condiţii a evenimentului din Liga Campionilor. Arena Naţională, care are 54.000 de locuri, a fost selectată pentru a găzdui acest joc şi este inclusă în circuitul UEFA EURO 2020 care va începe peste 4 luni. Pe acest stadion se vor disputa patru partide de la EURO, trei din grupa C şi o optime de finală. Reamintim că în anul 2012, pe stadionul din Capitală a fost organizată finala Europa League, câştigată de Atletico Madrid în faţa lui Athletic Bilbao", a informat miercuri PMB.

