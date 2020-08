PMB a lansat o nouă platformă web. Bucureștenii vor putea face plăți online

Primăria București

„Inaugurăm azi (miercuri - n.r.) cea mai complexă platformă digitală din administrație! Capitala a fost privată zeci de ani de utilizarea tehnologiilor smart și în acest mandat am schimbat modul de abordare a domeniului. Rezultatele deja se văd: anul trecut am lansat în premieră aplicații municipale pentru telefonul mobil, iar acum lansăm platforma web - un instrument de comunicare publică modernizat, în pas cu vremurile. De astăzi, bucureștenii pot interacționa online cu Primăria Capitalei mult mai facil și inclusiv de pe telefonul mobil. Astfel, aceștia pot face plăți online prin intermediul noii platforme, pot depune cereri în format electronic, pot verifica stadiul rezolvării cererilor sau pot accesa mult mai facil date despre oraș! Platforma a fost construită de Compania Municipală Tehnologia Informației București, are la baza cele mai noi tehnologii în domeniu și va facilita interacțiunea dintre administrație și cetățeni. Vechiul site avea mai bine de 20 de ani. Construind o companie specializată în domeniu, avantajul a fost că s-a putut ocupa cu profesionalism de digitalizarea serviciilor municipale, în beneficiul direct și imediat al bucureștenilor”, a declarat Gabriela Firea.

PMB a anunțat că vizitatorii platformei www.pmb.ro, vor beneficia de unele facilități, printre care plata online direct în site a taxelor pentru obținerea unor documente precum: Autorizație de construire pentru clădiri rezidențiale, Autorizație pentru transport în regim de taxi, Autorizație de access autovehicule, Autorizație de transport de persoane, Autorizație de transport de bunuri, Certificat de urbanism, etc. Toate plățile sunt securizate și beneficiază de cele mai noi tehnologii pentru criptare, depuneri online, adică bucureștenii nu vor mai fi nevoiți să depună documentele la Primărie, formulare tipizate, precum și stadiul rezolvării cererilor lor.

„Platforma conține multe alte informații, actualizate în timp real, grupate în două categorii - site-ul principal – destinat în principal interacțiunii dintre cetățean și administrație - în care se regăsesc informații și procese de lucru necesare în relația cu PMB și Orașul – site cu informații utile pentru viața de zi cu zi în București, unde bucureștenii și vizitatorii pot afla Calendarul evenimentelor și al instituțiilor de cultură, date despre Mobilitate, Sănătate, Hărți interactive, Banca de date urbană”, a mai transmis PMB.

Potrivit sursei citate, costul pentru dezvoltarea acestei platforme web este de 129.000 lei, fără TVA.

Platforma nu are încă o secțiune în limba engleză, destinată turiștilor.

