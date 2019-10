Lupta strânsă în Parlament între opoziție și putere la votarea moțiunii de cenzură inițiate de PNL împotriva cabinetului condus de Viorica Dăncilă. Fiecare tabără susține că va ieși învingătoare după ziua aceasta. Parlamentarii social democrați vor fi prezenți în sala dar nu vor participa la vot. Liderul opoziției, Ludovic Orban, a anunțat că opoziția are toate voturile și chiar câteva în plus pentru a da jos Guvernul.

Transmisie în direct - Ședința în plen

ACTUALIZARE. Gabriel Petrea, șeful organizației de tineret a PSD, a confirmat pentru TVR că votează azi moțiunea de cenzură contra guvernului Dăncilă.

ACTUALIZARE Liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu: Există viață și când nu mai ești premier

- Dragă, Viorica nu aveam intenția să iau cuvântul pentru un simplu motiv: am fost partener 2 ani jumate. Dacă mă apucam eu să dau din casă aveam argumente de 10 ori mai tari decât PNL. M-ai atacat neelegant. Mă așteptam altceva de la o persoană care a petrecut mult timp la Bruxelles.

- Știința unui premier se referă la teme, nu la oameni, în fine...Doamna premier, încă premier, ne spunea la începutul verii că nu a fost ea însăși, că a fost timorată, că nu se simțea confortabilă și nu se identifica. Ce să înțeleg? Că asta vă caracterizează? Jocurile de racolare a unor membri ALDE? Pe unii i-ați nominalizat miniștri. Ăștia au și pus osul la treaba. Ăsta e stilul dv? Îmi pare rău, este un stil de lumea a treia. Credeam că România merge către Vest, nu către Est.

- Să știi că există viață și când nu mai ești premier.

ACTUALIZARE Liderul UDMR, Kelemen Hunor: Constatăm că această guvernare s-a epuizat

- Situația politică e relativ simplă, dar noi politicienii o complicăm peste măsură. Pe de o parte, se vede foarte clar că acest guvern nu mai are resursele necesare, nici combustibilul necesar pentru a continua guvernarea. Nu este și nu trebuie înțeles că ar fi ceva personal, însă pur și simplu constatăm că această guvernare s-a epuizat.

- Noi doi ani și jumătate am încercat să încărcăm bateria acestui guvern, dar degeaba sunteți energofagi dacă folosiți energie unde nu trebuie.

- Guvernul ar fi trebuit să ceară un vot acum 40 de zile în parlament, după destrămarea coaliției, însă acest lucru nu se întâmplă, criza politică se adâncește.

- Într-o astfel de situație există un singur comportament responsabil și rațional - schimbarea cu o nouă echipă guvernamentală nu pentru partide, nu pentru oamenii politici, nu pentru președintele republicii ci pentru oamenii din această țară. De aceea noi am semnat moțiunea.

ACTUALIZARE Președintele USR, Dan Barna: Conduceți de departe unul dintre cele mai incompetente guverne din ultimii 30 de ani

- Parlamentul României dă Bacalaureatul politic în fața cetățenilor.

- Astăzi, avem șansa să trecem acel examen și toată lumea este cu ochii pe noi. Nominalizarea dumneavoastră ca premier a fost o greșeală. Nu v-am susținut nici atunci, nu vă susținem nici acum. Conduceți de departe unul dintre cele mai incompetente guverne din ultimii 30 de ani.

- De fapt, am și pariat că acesta este cel mai incompetent Guvern pe care l-a avut România după Revoluție

- România merita un prim-ministru cu viziune, căruia să-i pese de ceea ce se întâmplă în societate și, în schimb, v-a primit pe dumneavoastră.

-Este totuși un lucru bun pe care l-ați făcut, nu pentru că ați crezut în el, ci de frica consecințelor, dar este un lucru bun acela că nu l-ați scăpat pe Liviu Dragnea de pușcărie când puteați să o faceți. În rest, nimic.

- Nu ați reușit să terminați o singură autostradă din cele 13 pe care le-ați promis. Promisiunea PSD era că până la finalul mandatului vom avea 13 autostrăzi. Se încheie mandatul și sunt doar 78 de kilometri.

- Nu ați construit nici măcar unul singur din acele 8 spitale regionale în care românii aveau speranțe și pentru care v-au votat în 2016. Ați promis 2.500 de creșe și grădinițe și abia sunt 45.

-În schimb, ați reușit performanța ca prin recursul compesatoriu să eliberați peste 22.000 de infractori, mulți dintre ei violatori și persoane violente, care au și recidivat între timp și s-au întâmplat dramele care îngrozesc România astăziciu".

- Ați risipit șansa României de a fi membru nepermanent în Consiliul de Securitate, prin pokerul stupid cu mutarea Ambasadei, care ne-a făcut de râs în toată diplomația internațională.

ACTUALIZARE Declarații ale liderului ProRomânia, Victor Ponta: Vorbim de un guvern care nu mai există. Eu zic să încetăm de azi – boală lungă, moarte sigură

- Ne aflăm în fața unei moțiuni foarte ciudate

- Tot ne spune doamna Dăncilă de cum s-au tăiat pensii și salarii. Salariul său de europarlamentar nu l-a tăiat nimeni.

- Noi nu mai avem guvern. Nu avem ministru de Interne, Educație, Energie

- Vorbim de un guvern care nu mai există. Eu zic să încetăm de azi – boală lungă, moarte sigură.

- Mâine se implinesc 45 de zile de când s-a schimbat compoziția politică a Guvernului. Doamna Dăncilă, atunci când spunea că e la 1 septembrie va veni în Parlament cu un guvern restructurat, nu am întrebat care an și atunci când vorbești cu doamna Dăncilă cifrele sunt o problemă.

- Nu înseamnă că dacă azi nu trece moțiunea o să avem guvern. O să fie ca în 2009, când nu aveam guvern și aveam alegeri prezidențiale

- Nu am auzit niciodată de când fac politică ca un premier să sune personal o sută de parlamentari să le spună că vor fi prim miniștri.

- Am auzit că sunt un om rău că am pus-o pe listă în 2014 ca europarlamentar, dar cred că un alt om mai rău ca mine, dl Dragnea a pus-o premier.

- Să nu aveți nevoie de recunoștința doamnei Dăncilă, că pățiți ca Dragnea

- A fost neconflictuală cu vicepreședintele SUA, nu a vrut să-l primească, a alergat omul după ea.

- Cred că azi avem toți datoria să îngropăm un mort care stă la Palatul Victoria

ACTUALIZARE Raluca Turcan (PNL): Azi ne adresăm ultima dată unui premier nelegitim care a călcat în picioare așteptările unei țări întregi

Declarații ale Ralucăi Turcan.

- Cred că azi ne adresăm ultima dată unui premier nelegitim care a călcat în picioare așteptările unei țări întregi.

- Cred că este pentru ultima dată când un premier nelegitim îndrăznește să își amenințe colegii cu dosare penale, ca pe vremea lui Liviu Dragnea.

- Toți cei care ați fost amenințați aveți posibilitatea să ieșiți din această captivitate, creată exact de cea care a fost la rândul ei prizoniera unui condamnat Liviu Dragnea

- Clanurile interlope fac ravagii pe străzile din România, iar mii de recidiviști eliberați de Viorica Dăncilă, Florin Iordache, Liviu Dragnea Carmen Dan, seamănă teroare.

- Dumneavoastră ați reușit să fiți o echipă de uzurpatori. În momentul ieșirii ALDE de la guvernare aveați obligația să veniți pentru un vot de încredere.

- De facto și de jure, doamna Dăncilă nu mai e premier, ci o persoană particulară care ocupă abuziv fotoliul de la Palatul Victoria

- Aceasta moțiune este șansa de a reveni la o normalitate, de a restabili ordinea în vârful statului roman. Guvernul fuge de lege.

- Această guvernare este izolată de partenerii internaționali.

- Niciun guvern PNL nu va tăia nimic de la oamenii muncitori și cinstiți din România. PNL va fi preocupat de bunăstarea românilor. Singurii care trebuie să se teamă sunteți dumneavoastră și clientela politică parazitară.

- Este cea mai urgentă și necesară moțiune din ultimii 30 de ani. PNL va vota "Da" la aceasta moțiune de cenzură.

ACTUALIZARE Premierul Viorica Dăncilă susține punctul de vedere al Guvernului în fața Parlamentului.

Declarații ale premierului: Să nu subestimați Partidul Social Democrat! La guvernare ați fi un adevărat dezastru

-Mă uit în sală și văd aceeași oameni politici amatori și iresponsabili.

- Acest guvern a fost ținta permanentă a Președintelui României, un precedent periculos pentru orice democrație, periculos pentru principiul separării puterilor și al independenței instituțiilor.

- O luptă oarbă pornită de cel mai iresponsabil președinte pe care l-a cunoscut România vreodată, unul care acționează conștient împotriva propriului popor. Un președinte care a uitat de români și de țara lui și a pornit o campanie toxică împotriva Guvernului.

- Îl avem pe domnul Tăriceanu, care și dumnealui a pus umărul la acest demers sortit eșecului. Așa cum a putut: fugind de la guvernare și sacrificându-și propriul partid, într-o bătaie de joc incredibilă la adresa românilor care ne-au votat în 2016

- liderul Pro România - un alt artizan din umbră al acestei tentative, premierul demisionar pe Facebook, maestrul minciunilor și expertul în jocuri de culise cu finalitate zero.

- Voi nu vă luptați pentru un proiect, pentru o viziune sau pentru bunăstare. Voi nu vă luptați să faceți bine oamenilor, să aduceți vreo formă de progres în viața de zi cu zi a fiecăruia. Voi luptați împotriva Partidului Social Democrat, luptați unii cu alții, luptați cu interesul țării și al românilor!

- Cum puteți tocmai voi să vă asumați “reconstrucția României” când nu știți ce oferiți românilor mâine sau peste o săptămână? Ce plan aveți? Cum faceți?

- Mult succes domnului Cîțu în a le explica alegătorilor cum e cu tăierile. Să vină să se uite în ochii medicilor, ai profesorilor, ai pompierilor și polițiștilor și să le spună cât sunt de praf! Să vină în fața tinerilor antreprenori să le spună că orice măsură menită să îi sprijine e “o pierdere neînchipuită de bani”!

- Să vină domnul Caramitru de la USR să se uite în ochii pensionarilor și să le spună că mărirea pensiei aruncă țara în faliment și că n-o merită! Să vină domnul Orban în fața IT-iștilor - nu președintele-candidat Iohannis, ci domnul Orban - și să le spună cum e cu impozitarea venitului.

- Să vină domnul Anastasiu să le explice bugetarilor că sute de mii vor rămâne pe drumuri cu voi la guvernare!

- E trist pentru noi toți și pentru această țară să avem încă un candidat care se urcă cu picioarele pe nenorocirile oamenilor pentru a câștiga puncte electorale.

- Stimați colegi, moțiunea de astăzi nu va trece. Ați mai încercat acest lucru și v-ați făcut de râs la vot. Pentru că nu toți parlamentarii stau încolonați în spatele așa-zisului viitor premier, domnul Orban, cunoscut doar prin contraperformanța de la Ministerul Transporturilor și talentul artistic.

- Sunt mulți parlamentari care au responsabilitatea votului și care înțeleg foarte bine că alături de voi nu există viitor și nu există progres. Iar astăzi veți învăța această lecție usturătoare!

- Și vă mai spun un lucru, stimați colegi: să nu subestimați Partidul Social Democrat!

- Vă îndemn să vă imaginați scenariul alegerilor de anul viitor cu PSD în opoziție și cu voi, alianța amatorilor, la guvernare. Ați mai fost zdrobiți, știți cum e.

- Așa că, stimați colegi, lăsați guvernul să își facă treaba și să continue măsurile și reformele începute. Rămâneți în opoziție, unde, din fericire, toate amenințările și ideile voastre rămân la stadiul de vorbe.

ACTUALIZARE Deputatul USR Cristian Seidler citește, din nou, moțiunea de cenzură la adresa Guvernului Dăncilă, în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului. Prima citire a avut loc într-un plen Parlamentului, joia trecută.

Numele moțiunii de cenzură inițiate de PNL este „Ca să reconstruim România, Guvernul Dăncilă trebuie demis urgent”.În textul documentului, opoziția vorbesște despre șansele pe care România le-a ratat în perioada guvernării PSD și despre „incompetența” premierului Viorica Dăncilă.

Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a anunțat, la debutul ședinței de plen în care se va dezbate și vota moțiunea de cenzură, că din totalul de 464 de parlamentari, momentan sunt prezenți 298 de aleși.

Optimismul e împărtășit de ambele tabere. Cei de la PSD sunt încurajați de întoarcerea în partid a doi colegi care plecaseră la ProRomânia. Însă aceștia nu semnaseră moțiunea.

Adversarii cabinetului își fac deja planuri pentru ce va fi după căderea guvernului, în timp ce Viorica Dăncilă e cu gândul la remanierea echipei.

Votul asupra moțiunii de cenzură este programat în cursul acestei dimineți.

Documentul a fost semnat de 237 de parlamentari, iar guvernul poate fi demis cu 233 de voturi.

Ludovic Orban a declarat că moțiunea de cenzură va avea câștigă de cauză în proporție de 100%, iar Guvernul Dăncilă va pleca de la putere. Președintele PNL a adăugat că toți liberalii vor fi prezenți în plenul reunit și vor vota moțiunea la vedere.

„În mâna fiecărui parlamentar care are o urmă de conștiință stă o singură decizie, trebuie oprit PSD să mai facă rău României. Am început ziua cu reuniunea grupurilor parlamentare ale PNL. Vă comunic că toți parlamentarii PNL sunt prezenți și toți vor vota la vedere moțiunea de cenzură. De asemenea, am luat legătura cu toții liderii grupurilor parlamentari, iar situația privind mobilizarea la votul moțiunii de cenzură e foarte clară. Moțiunea de cenzură va trece și va avea câștig de cauză în proporție de 100%. Astăzi peste 233 de parlamentari vor vota moțiunea și Guvernul Dăncilă va pleca de la putere”, a afirmat Ludovic Orban, joi, la Parlament, la finalul ședinței grupurilor parlamentarilor PNL.

Florin Iordache a declarat că vor fi 220 de voturi la moțiunea de cenzură și aceasta nu va trece.Vicepreședintele Camerei Deputaților a precizat că nu contează dacă vor fi sau nu parlamentari din PSD care vor vota.

„220 de voturi vor fi la moțiune”, a afirmat Florin Iordache, joi, Parlament.

Întrebat dacă vor fi trădători din PSD care vor vota la moțiune, deputatul social-democrat a răspuns: „Nu contează. 220 de voturi și moțiunea nu va trece”.

