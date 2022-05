Platformă naţională pentru centralizarea datelor privind persoanele cu dizabilităţi din România

Ministerul Muncii

"Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi (ANPDPD) în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale (MMSS), implementează proiectul "Sistem Naţional de Management privind Dizabilitatea (SNMD)", în cadrul căruia va fi dezvoltată o platformă naţională care va centraliza toate datele privind persoanele cu dizabilităţi din România şi va permite depunerea în format electronic a cererilor şi dosarelor", se menţionează într-un comunicat transmis de MMSS.



În cadrul unui eveniment de promovare organizat astăzi, 26 mai 2022, au fost prezentate obiectivele, etapele, modul de implementare, precum şi modul efectiv de funcţionare a sistemului.



"Sub deviza: "Culoare digitale către sufletul persoanelor cu dizabilităţi", implememtăm, astăzi, un proiect extrem de important pentru relaţia dintre instituţiile statului şi persoanele cu dizabilităţi. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi (ANPDPD) în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale (MMSS), implementează proiectul "Sistem Naţional de Management privind Dizabilitatea (SNMD)", în cadrul căruia va fi dezvoltată o platformă naţională care va centraliza toate datele privind persoanele cu dizabilităţi din România şi va permite depunerea în format electronic a cererilor şi dosarelor precum şi evaluarea", a scris ministrul Muncii, Marius Budăi, pe Facebook.



Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea şi implementarea platformei naţionale centralizate pentru colectarea, stocarea şi distribuirea informaţiilor referitoare la persoanele cu dizabilităţi (adulţi şi copii) către autorităţile publice centrale şi locale, beneficiari individuali şi parteneri instituţionali.



Potrivit sursei citate, unul dintre obiectivele specifice ale proiectului vizează creşterea eficienţei activităţii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi (ANPDPD) şi Comisiei Superioare de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap (CSEPAH), la nivel central, şi Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC), la nivel judeţean şi al sectoarelor municipiului Bucureşti / Comisiilor de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap (CEPAH) şi Comisiilor pentru Protecţia Copilului (CPC), la nivel judeţean şi al sectoarelor municipiului Bucureşti.



Acest lucru se va face prin implementarea unui sistem informatic de management de cazuri care să permită utilizatorilor înregistraţi din cadrul ANPDPD, CSEPAH, DGASPC, CPC şi CEPAH să creeze şi să gestioneze dosarele persoanelor adulte şi a copiilor cu dizabilităţi, să urmărească, în mod centralizat, capacităţile de la nivelul centrelor rezidenţiale şi nerezidenţiale de protecţie socială şi să permită utilizatorilor înregistraţi din cadrul ANPDPD să aibă acces mult mai rapid la informaţiile înregistrate în noul sistem informatic de la nivelul DGASPC-urilor;



De asemenea, se va urmări eficientizarea activităţii de la nivelul ANPDPD şi DGASPC-uri prin introducerea de funcţionalităţi de gestionare informatică a activităţii de tip registratură (intrare-ieşire) on-line pentru/către cetăţeni, mediul privat şi alţi parteneri instituţionali şi fluxuri automate de documente. Se va urmări automatizarea atât a fluxului de intrare on-line a cererii, formulare şi alte documente de tipul transmiterilor/înregistrărilor on-line efectuate, precum şi fluxul de ieşire pentru transmiterea on-line a răspunsurilor, planificărilor (de ex. la comisia de evaluare adulţi şi copii etc)



Un alt obiectiv este legat de eficientizarea activităţii de la nivelul ANPDPD, CSEPAH si DGASPC-uri, inclusiv CEPAH si CPC, prin introducerea de funcţionalităţi de scanare şi arhivare electronică a dosarelor persoanelor adulte şi a copiilor cu dizabilităţi, permiţându-se astfel şi urmărirea şi consultarea lor în format electronic.



Potrivit sursei citate, se va obţine şi centralizarea managementului obligaţiilor de plată a drepturilor acordate persoanelor adulte cu dizabilităţi, rezultând astfel o diminuare a posibilităţii apariţiei de erori şi fraude, SNMD urmând a gestiona listele cu obligaţiile de plată care vor fi transmise către ANPIS pentru execuţia efectivă a plăţilor, fie direct către beneficiari, fie direct către furnizorii de servicii.



Nu în utimul rând, implementarea proiectului se va concretiza în eficientizarea interacţiunilor între ANPDPD, CSEPAH, DGASPC-uri şi CEPAH-uri cu beneficiarii direcţi (cetăţenii) din domeniul protecţiei persoanelor adulte cu dizabilităţi, prin crearea de interfeţe bidirecţionale prin care se pot depune cererile şi dosarele în format electronic (scanat), care să permită urmărirea stadiului aprobării dosarului şi transmiterea (tot electronic) a deciziei analizei dosarului.



Perioada de implementare a proiectului este de 42 de luni, începând cu data de 11 iulie 2019.



Valoarea totală a proiectului este de 45,04 milioane de lei, din care 7,05 milioane de la bugetul de stat şi 37,98 milioane de lei din fonduri externe nerambursabile.

