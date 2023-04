Planuri pentru încoronarea Regelui Charles al III-lea, pe 6 mai. În programul evenimentului sunt incluse proiecții cu imagini ale bijuteriilor Coroanei, prânzuri și petreceri stradale

Regele Charles și Regina consoartă / FOTO: www.facebook.com/TheBritishMonarchy

Expoziţia "Crown and Coronation Display", produsă de Historic Royal Palaces şi Luxmuralis, va explora istoria încoronărilor regale prin intermediul unui spectaculos show muzical şi vizual.



Guvernul britanic a anunţat totodată noile locuri în care vor fi proiectate imaginile de la încoronarea Regelui şi a Reginei consoarte, iar numărul acestor spaţii a ajuns la 57, în contextul în care peste 100.000 de oameni vor urmări ceremonia în direct în oraşele lor natale.



Pentru a marca weekendul încoronării, comunităţile britanice sunt încurajate să se reunească în cadrul unor petreceri stradale duminică, 7 mai, la o zi după ceremonia programată la Westminster Abbey.



Peste 32.000 de pachete cu "prânzurile încoronării" au fost comandate şi aproximativ 50.000 de evenimente comunitare au fost planificate, la care ar urma să participe milioane de persoane.



De asemenea, vor exista sute de mii de oportunităţi pentru a participa la acţiunea de voluntariat "The Big Help Out", luni, 8 mai (zi liberă în Regatul Unit), pentru a marca încoronarea noului suveran.



Organizatorii acestui proiect doresc să se asigure că încoronarea regală va lăsa o moştenire durabilă în rândul comunităţilor britanice, inspirând şi recrutând o nouă generaţie de voluntari.



Printre oportunităţile oferite se numără şansa de a deveni voluntar în cadrul unor organizaţii precum Scouts UK, Royal Voluntary Service, Guide Dogs, precum şi în cadrul numeroaselor mici grupuri locale care activează în domeniul voluntariatului.



"Încoronarea marchează începutul unui nou capitol în minunata noastră istorie naţională. Promite să fie plină de experienţe memorabile pentru întreaga ţară, întrucât milioane de oameni vor fi martori la un moment important din istoria Regatului Unit şi a Commonwealth-ului. Fiecare zonă din Regatul Unit urmează să aibă şansa de a vedea şi de a simţi bucuria încoronării, iar acele proiecţii gigantice de lumini le vor oferi comunităţilor ocazia de a vedea preţioasele comori regale vechi de sute de ani, de foarte aproape, pe parcursul acestui an", a declarat Lucy Frazer, secretar de stat pentru Cultură.



Turnul Londrei va prezenta istoria bijuteriilor Coroanei într-o nouă expoziţie. Organizată în "Jewel House", unde preţioasa colecţie este păstrată sub pază armată, va explora pentru prima dată originile unora dintre cele mai preţioase obiecte ale sale, inclusiv a controversatului diamant Koh-i-Noor.



Expoziţia marchează prima modificare majoră realizată la nivelul spaţiului în care se află bijuteriile Coroanei după mai mult de un deceniu şi se va deschide pentru public la doar câteva săptămâni după ceremonia de încoronare a Regelui Charles al III-lea.

Sursa: Agerpres

