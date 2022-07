Planul prin care Putin vrea să țină prizonieră Germania - analiză The Spectator

Rusia are o istorie lungă în a folosi frigul pentru a învinge Europa. Iarna lui 1812 a deraiat operațiunea militară specială a lui Napoleon. Trupele lui Hitler au ajuns în șoc hipotermic în afara porților Moscovei în decembrie 1941. Acum Vladimir Putin are opțiunea de a opri gazul trimis în Europa – o strategie împotriva căreia Germania pare să nu aibă nicio apărare, scrie Wolfgang Münchau în The Spectator.