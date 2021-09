Planul național de investiții "Anghel Saligny" a fost adoptat în ședința de guvern. Florin Cîțu: "O să iau legătura cu liderii europeni în legătură cu ceea ce se întâmplă în România"

Ordonanța care aprobă Planul național de investiții a fost adoptată în ciuda faptului că miniştrii USR-PLUS nu au participat la şedinţă.

În locul lor, la ședință au fost invitați secretarii de stat din ministere, dar fără să aibă putere de decizie.

Miza planului de investiţii "Anghel Saligny", numit de cei de la USR PLUS şi "PNDL 3", cu referire la programul guvernării PSD, alocă fonduri de 50 de miliarde de lei în următorii 6 ani pentru proiecte locale gestionate de primari. Finanțarea se face prin transfer de la bugetul de stat la bugetele locale.

De aprobarea Planului național de investiții depinde și rectificarea bugetară, pe care guvernul Cîțu a stabilit-o pe 7 septembrie.

"Am avut astăzi o ședință de guvern astăzi scurtă. Din păcate, colegii de la USR, deși este în atribuția lor de miniștri și sunt plătiți pentru asta, nu au venit astăzi la ședința de guvern, dar am avut cvorum și am aprobat singurul punct de pe ordinea de zi - Planul național de investiții Anghel Saligny", a anunțat premierul Florin Cîțu, în conferință de presă, la Palatul Victoria.

"Ceea ce avem în acest program se regăsește în programul de guvernare și nu facem prin decizia de astăzi decât să respectăm programul de guvernare. Cine spune altceva nu face decât să mintă sau să nu vrea să respecte programul de guvernare", a adăugat Florin Cîțu. El a citat din pagina 97 a Programului de guvernare, unde se regăsesc obiectivele de investiții pentru perioada 2021-2024 și unde sunt enumerate mai multe proiecte de interes local.

"Este un plan de investiții care este corelat cu ceea ce vom aproba în câteva săptămâni - și de aceea fac din nou apel la maturitatea politică pentru că în câteva săptămâni aprobăm un plan foarte important pentru România - Planul național de redresare și reziliență, care va aduce în România investiții în valoare de aproape 30 de miliarde de euro. (...) Doar această coaliție, din punctul meu de vedere, poate să implementeze acel program de investiții", a subliniat Cîțu.

"În 17.08, Direcția de specialitate a pregătit o adresă de răspuns, adică a avizat proiectul care ajunsese la Ministerul Justiției, adresă care a rămas la cabinetul ministrului, nu a fost niciodată semnată. Eu aș vrea ca cei care se ocupă să vadă dacă acesta este un abuz de funcție să investigheze această situație, să vadă dacă nu cumva acest proiect a fost reținut sau a fost pus să fie reținut intenționat", a atras atenția Florin Cîțu, în contextul dezbaterii generate de motivele revocării lui Stelian Ion de la conducerea Ministerului Justiției.

Cîțu a cerut să se verifice cum ajung în spațiul public documente oficiale: "Este inadmisibil să iasă așa documentele oficiale din ministere și nimeni să nu fie responsabil pentru asta".

USR-PLUS i-a reproșat premierului că a îndepărtat-o pe directoarea din Ministerul Justiției care nu a emis la timp avizul pentru programul de investiții. Florin Cîțu a acuzat însă un fake news și a declarat că femeia a plecat de bunăvoie.

"O să iau legătura cu liderii europeni în legătură cu ceea ce se întâmplă în România. Avem aici lucruri care nu credeam că se mai pot întâmpla în 2021, avem o alianță toxică care se prefigurează, o alianță cu un partid extremist, un partid care vrea rău românilor, un partid care nu respectă proprietatea privată, un partid care nu respectă libertatea individuală, un partid cu care, din punctul meu de vedere, nu ar trebui să discutăm, dar voi informa liderii europeni despre acest lucru și vom vedea ce cred aceștia, bineînțeles, și partenerii noștri strategici - Statele Unite - despre situația din România", a subliniat Florin Cîțu.

Întrebat despre cerința USR-PLUS de a-și da demisia, Cîțu a arătat că în BPN al PNL a fost vot unanim pentru a duce mai departe programul de guvernare.

"În primul rând, nu eu ar trebui să mă simt șantajat, românii ar trebui să se simtă șantajați", a subliniat Cîțu răspunzând unei întrebări adresate de un jurnalist în cadrul conferinței de presă de la Palatul Victoria. El a arătat că se simte doar "șicanat".

"Voi spune și la coaliție, interesul românilor este cel care contează, nu interesele personale", a mai explicat premierul.

Potrivit lui, nu are mandat de la Biroul Politic Național pentru un schimb de ministere cu USR-PLUS. "Mandatul este de a menține coaliția așa cum este".

"Florin Cîțu și Lucian Bode le-au făcut românilor exact ceea ce le-au făcut Dragnea si Iordache în 2017: au călcat în picioare justiția și și-au făcut cale liberă să fure", a transmis USR-PLUS într-o reacție la cald, pe Facebook.

"Adoptarea PNDL 3, un nou abuz marca OUG 13", a subliniat USR-PLUS.

Potrivit premierului, banii din programul adoptat astăzi nu vin repede - nici anul acesta, nici anul viitor - pentru ce este vorba despre proiecte complexe. Șeful executivului a respins astfel acuzațiile care i-au fost aduse de USR-PLUS.

Premierul Florin Cîţu a afirmat anterior că prezenţa la şedinţa de guvern demonstrează susţinere pentru dezvoltarea României.

"Şedinţa de guvern merge mai departe astăzi. (..) În momentul în care toţi am ieşit în stradă împotriva lui Liviu Dragnea, care şi-a dat jos propriul guvern, atunci când depui moţiune împotriva propriului guvern poate că o demisie de onoare...", a spus Florin Cîţu.

Șeful executivului a declarat la Palatul Parlamentului că îşi doreşte menţinerea coaliţiei cu USR PLUS şi că soluţia pentru rezolvarea problemelor consta în nominalizarea unui nou ministru la Justiţie, nu în "negocieri" cu PSD sau AUR.

"Soluţia pentru a trece peste acest mic impas, aş spune eu - pentru că se putea rezolva imediat, cu nominalizarea unui alt ministru al Justiţiei -, se găseşte în coaliţie, nu în afară. Nu în negocieri cu inamicii noştri şi duşmanii poporului român, PSD sau cu extremiştii. (...) Eu încă nu cred că astăzi, în România, cine vine la masă în această coaliţie poate să aducă la masă extremişti sau pe socialişti la negocieri. (...) PNL şi eu nu facem un compromis cu PSD. Nu există pentru noi un motiv de a negocia cu duşmanii poporului român. A negocia cu PSD este a negocia împotriva poporului român", a arătat el.

Cîţu a precizat că pentru el este importantă menţinerea coaliţiei şi implementarea programului de guvernare. El s-a declarat "foarte sigur" de faptul că va rămâne premier după această criză politică. Potrivit premierului PNL, o demisie din partea sa ar însemna să îşi dea jos propriul guvern.

"Nu este nicio altă urgenţă pentru acest proiect. Da, dânsul (premierul Florin Cîţu - n.r.) vrea să includă în rectificarea bugetară ca să poată să le spună primarilor: gata, liber, trimiteţi proiecte că le aprob eu pe repede înainte până la congres. Nu este o urgenţă (...). Trebuie mai întâi să avem un program solid, cu cap şi coadă, şi după aia discutăm. Asta ar fi trebuit să fie o atitudine de lider adevărat, de lider de coaliţie, nu şantajul şi abuzul pe care l-a făcut zilele astea, faptul că pe Stelian Ion l-a demis pentru că nu i-a dat avizul", a afirmat Ionuț Moşteanu. El a adăugat programul "Anghel Saligny" este urgent doar pentru premierul Cîţu, pentru "că are nevoie să-şi cumpere voturile la congres".

