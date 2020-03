COTAR: Planul de măsuri anunţat de către Guvern pare a fi făcut pentru a salva băncile şi multinaţionalele, nicidecum firmele româneşti, sau populaţia

Guvernul României

"Guvernul României pare a nu înţelege ce se întâmplă, iar măsurile anunţate până acum nu reuşesc să salveze România. Nu s-au luat decizii ferme, cu aplicare imediată, nu s-a ţinut cont de nevoia de a elimina birocraţia, s-au anunţat unele măsuri bune, dar care nu se vor putea aplica, din cauza haosului existent în sistem. Mai mult, planul de măsuri pare a fi făcut pentru a salva băncile şi multinaţionalele, nicidecum firmele româneşti, mai ales IMM-urile, sau populaţia. Nu se gândeşte nimeni că dacă societăţile private mici şi mijlocii se închid, s-a terminat cu toată economia? Bugetarii şi pensionarii nu mai primesc nimic, pentru că noi închidem, multinaţionalele îşi duc banii în afară, aşa cum fac de ani de zile, iar singurii plătitori erau firmele cu capital privat românesc. În ultima săptămână am observat, cu stupoare, cum fac profit multinaţionalele petroliere: cu toate că a scăzut preţul barilului cu peste 50%, la noi la pompe nu se vede aceeaşi scădere. Dacă ar fi crescut preţul petrolului, a doua zi toţi ar fi mărit preţul la pompă", se menţionează într-un comunicat al transportatorilor, transmis, luni, AGERPRES.



În acelaşi context, COTAR susţine că "ministrul Finanţelor anunţă plafonarea preţului la alimente şi medicamente, dar nu spune că plafonarea ar trebui făcută la preţurile de acum trei săptămâni, când o cutie ce 50 de măşti chirurgicale costa 40 de lei, iar acum se vând cu 300 de lei în farmacii şi nici aşa nu se găsesc". "Noi suntem obligaţi să le cumpărăm la suprapreţ, ca să putem funcţiona", atrag atenţia oficialii Confederaţiei.



"Transporturile de marfă, transporturile de persoane prin curse regulate, regulate speciale sau ocazionale, transportul de persoane internaţional, şcolile de şoferi, centrele de formale profesională, service-urile auto, transportul în regim de taxi, toate sunt în regim de avarie. Mai mult, o parte dintre ele şi-au închis activitatea la nivel naţional. Toate aceste activităţi aduceau peste 10% din PIB-ul României. Închiderea lor mai înseamnă şi zeci de mii de şomeri, înseamnă că statul nu va mai încasa bani, ba va trebui să plătească şomaj. În loc să creeze cadrul propice distrugerii economiei, Guvernul ar face mai bine să identifice urgent soluţii pentru a menţine în viaţă oamenii şi afacerile care alimentează bugetul statului. Un ajutor financiar dat acum este mult mai eficient decât pierderea totală", adaugă transportatorii.



Organizaţia care reprezintă interesele transportatorilor aminteşte o serie de exemple de măsuri aplicate de alte ţări europene, precum şi cele la nivelul Comisiei Europene.



"Germania adoptă un plan de salvare fără precedent de la al doilea război mondial încoace, pentru a contracara criza provocată de pandemia de Coronavirus, printr-un proiect de lege care prevede punerea la dispoziţie a unei sume de 822 de miliarde de euro ca împrumuturi, cu scopul de a ajuta întreprinderile şi salariaţii să facă faţă consecinţelor economice care se vor resimţi după criza Covid-19. Comisia Europeană a cerut suspendarea Pactului de Stabilitate, nu mai există reguli bugetare, astfel încât guvernele să poată pompa în economie oricâţi bani e nevoie. Guvernul ceh va compensa costurile cu salariile ale firmelor afectate de măsurile luate pentru a încetini răspândirea pandemiei. Guvernul ungar suspendă plata creditelor pentru populaţie şi companii până la finalul anului. În plus, valoarea totală de plată (DAE) a creditelor de consum contractate s-a plafonat la dobânda de bază a Băncii Naţionale a Ungariei, aceasta fiind de +5%. În sectoarele economice cele mai afectate - turism, servicii culturale, restaurante, transport de persoane - se va suspenda plata taxelor către stat în totalitate, iar taxele plătite de angajaţi se vor reduce substanţial, în toate sectoarele economiei. România nu are, până acum, un plan de măsuri care să ne menţină şi să ne scoată din criza economică iminentă", notează sursa citată.



Pe fondul acestei crize, COTAR face un apel şi la preşedintele României, Klaus Iohannis, să nu promulge abrogarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane, "pentru că asta va însemna un haos şi mai mare in transportul judeţean de persoane, creat tot de către cei interesaţi să acapareze această piaţă".



"Avem nevoie de măsuri urgente şi cerem Guvernului să ne consulte, pentru a găsi cele mai bune metode de a nu îngropa România, în această criză care nu este doar economică. Am putea împrumuta şi noi modelul Germaniei, al Ungariei, al Cehiei şi al celorlalte ţări care deja aplică măsuri de sprijin pentru populaţie şi pentru companii", se precizează în comunicat.

