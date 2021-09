Planul B al lui Florin Cîțu: negocieri cu toți parlamentarii care vor să-i susțină guvernul

Proaspăt ales preşedinte al PNL, Florin Cîţu are un plan B în cazul în care USR PLUS nu se întoarce la guvernare: vrea să îşi asigure sprijin prin negocieri cu toţi parlamentarii. Până atunci însă, îi cere lui Ludovic Orban să îşi clarifice declaraţiile legate de parteneriatul cu Klaus Iohannis, în caz contrar, spune el, va clarifica partidul. În plus, plecarea lui Orban din fruntea Camerei Deputaţilor nu mai e atât de sigură.