Planeta a intrat în grevă. Schimbările climatice cu efecte devastatoare au scos vineri în stradă milioane de oameni, majoritatea copii și tineri. România s-a raliat acestui protest planetar. Este cea mai mare mișcare din istoria omenirii pentru climă, inițiată acum un an de o adolescentă suedeză. Vineri, Greta Thunberg se află la New York, unde conduce un marș până la sediul Națiunilor Unite, unde sâmbătă are loc reuniunea la vârf a liderilor mondiali pe tema schimbărilor climatice.