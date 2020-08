Placido Domingo isi apara cariera EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Opt interprete și o balerină susțin că tenorul spaniol le-a hărțuit sexual, acum mai bine de 20 de ani. Unele spun că Domingo nu le-a atins, fizic, dar le sugera o relație intimă. În plus, îl acuză că, dacă nu răspundeau la avansuri, Domingo nu le dădea roluri.

Placido Domingo: Am spus de la bun început că niciodată, absolut niciodată, nu am abuzat pe nimeni. Nu am promis nimănui roluri şi nu am eliminat pe nimeni dintr-un rol. Toată cariera mea am încercat să încurajez artiştii.

Recent vindecat de COVID, și el și soția să, Placido Domingo a început o campanie de apărare a reputației sale, printr-un prim interviu cu Associated Press, agenția care anul trecut, a relatat prima despre acuzațiile de hartuire sexuală.

Domingo are 78 de ani și este de 57 de ani căsătorit cu aceeași femeie, Marta Ornelas.

