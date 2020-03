Placido Domingo a anunțat că este infectat cu coronavirus. Tenorul îi roagă pe oameni să rămână acasă

Placido Domingo

„Cred că este datoria mea morală să vă anunț că am fost testat pozitiv pentru COVID19, coronavirus. Eu și familia mea suntem cu toții în izolare, atât timp cât este va fi necesar din punct de vedere medical. În prezent, suntem cu toții bine, dar am avut simptome de febră și tuse, deci am decis să fiu testat și rezultatele au fost pozitive”, a scris artistul.

Domingo roagă oamenii să fie atenți, să urmeze îndrumările, spălându-te frecvent pe mâini și păstrând distanța față de ceilalți.

