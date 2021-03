Bani pentru Lufthansa EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

După debutul pandemiei s-au oprit zborurile in întreaga lume, Lufthansa, ca toate celelalte companii aeriene, a rămas la sol.

Pentru acest an, compania are in vedere reducerea numărului de zboruri şi renunțarea la avioanele mai vechi de 25 de ani.

