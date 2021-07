Piedone, despre stenogramele DNA în care i-ar fi cerut lui Rădoi să îi dea spaţii comerciale la Izvor: ”Un spirit de glumă în stilul meu caracteristic, păi ce, am înnebunit?”

Stenograme din ordonanţa DNA arată că primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, ar fi întârziat să demoleze chioşcurile ilegale de la metroul de pe raza Sectorului 5. Potrivit unei discuţii înregistrate din dosar, Piedone i-ar fi cerut în schimb lui Ion Rădoi să îi dea spaţii comerciale, la staţia de metrou Izvor.

Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a explicat pentru TVR că a făcut o glumă la telefon, dar că încă din 11 iunie a emis autorizaţia de demolare.

Piedone: ”Am făcut un spirit de glumă în stilul meu caracteristic. Cum să zic, și la telefon, să mi se dea jumătate de stație, păi ce, am înnebunit? Fiecare e pe lege, eu am spus în convorbire că sunt pe lege. Una a fost la telefon, alta sunt documentele (…) Am zis-o într-un spirit de glumă. Hai să fim serioși, am aproape 28 de ani în administrație, nu pot face asemenea greșeli elementare. Am glumit, da, una a fost vorba, alta actele derulate conform legii”.

În această nopate va avea loc demolarea propriu-zisă, însă primarul spune că Metrorex va trebui să achite nota de plată pentru operaţiune.

Săptămâna trecută, liderul sindicatului de la metrou Ion Rădoi a fost inculpat şi plasat sub control judiciar. Procurorii DNA îl acuză că ar fi subînchiriat chioşcurile de la metru cu sume între 5000 şi 200.000 de euro, deşi contractul dintre Metrorex şi firma sindicatului expirase încă din 2018.

Ion Rădoi nu a putut fi contactat pentru a-şi expune un punct de vedere.

ŞTIRILE ZILEI