Piedone, achitat în dosarul Colectiv, vrea să își reia mandatul de primar al Sectorului 5. Aplauze la ieșirea de la Jilava: La Dumnezeu eu m-am rugat să audă rugile mele, să deschidă ochii judecătorilor

ACTUALIZARE Cristian Popescu Piedone a fost eliberat din închisoare și a susținut declarații. Susținătorii l-au întâmpinat pe acesta cu flori și aplauze.

Întrebat dacă își va relua funcția de la Primăria Sectorului 5, Piedone a dat asigurări ca va reveni.

“Cu siguranță da, dacă nu au făcut alegeri, scaunul e liber, trebuie să mă întorc”, a spus fostul edil.

“Îmi pierdusem speranța, dar nu-mi pierdusem speranța în Dumnezeu. Am spus Înaltei Curți de Casație și Justiție, la ultimul meu cuvânt, că mai sus de această treaptă a justiției din România există doar Dumnezeu. La Dumnezeu eu m-am rugat să audă rugile mele, să deschidă ochii judecătorilor, dacă sunt judecători drepți”, a declarat Piedone la ieșirea de la Penitenciarul Jilava.

“Există o speranță în România pentru dreptate. Am mai spus și o mai spun și acum, în 30 de ani de administrație, poate să-mi spună orice politician din România - fiecare cu păcatele lui. Eu am vrut de la început să răspund pentru păcatele mele. Din păcate, am răspuns pentru altcineva. Puterea exemplului, pentru cine?”, a mai declarat fostul edil.

Piedone a declarat că nu va cere despăgubiri morale.

“Nu voi cere despăgubiri morale. Voi fi repus în funcție. Mă voi gândi ce am de făcut în viitor. Dar, a mă bate cu trecutul, îmi ard prezentul. Nu am nici vârsta, nici timpul necesar”, a spus Piedone.

Legat de condițiile din închisoare, fostul primar al Sectorului 5 a spus: “În închisoare m-am eliberat, nu m-am încarcerat. M-am putut odihni și gândi, să îmi pun gândurile în ordine. Sunt cu bun simț, dacă ai bun simț. Esti respectat, dacă respecți. Am muncit fără probleme, le-am făcut pe toate”.

Întrebat ce le-ar transmite rudelor victimelor din clubul Colectiv, Piedone a spus: “Dacă copiii mei erau acolo în acea seară, susțineam în continuare că sunt nevinovat. Și ei știu lucrul acesta. Le înțeleg furia, dar ce s-a schimbat până astăzi?”.

ACTUALIZARE Președintele Asociației Colectiv, Eugen Iancu, despre achitarea lui Piedone: Sunt fără cuvinte, mi-e scârbă şi mi-e foarte clar că în România nu există justiţie

ACTUALIZARE Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis, miercuri, recursul în casaţie formulat de fostul primar al Sectorului 5 al Capitalei Cristian Popescu Piedone şi a dispus punerea acestuia în libertate.

"Admite recursul în casaţie formulat de inculpatul Cristian Victor Popescu Piedone împotriva aceleiaşi decizii. Casează, în parte, decizia atacată, numai în ceea ce priveşte soluţia de condamnare a inculpatului Cristian Victor Popescu Piedone, desfiinţând în aceleaşi limite şi sentinţa penală nr. 1897 din data de 16.12.2019, pronunţată de Tribunalul Bucureşti-Secţia I Penală în dosarul nr. 17008/3/2016 şi, în rejudecare: În temeiul art. 448 alin. 1 pct. 2 lit. a şi alin. 3 Cod procedură penală, cu referire la art. 396 alin. 5 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 (autorizaţia SC Colectiv Club SRL). Înlătură dispoziţia privind obligarea inculpatului Cristian Victor Popescu Piedone la plata cheltuielilor judiciare către stat", se arată în minuta deciziei.

Instanţa a dispus anularea executării pedepsei primite în dosarul Colectiv şi punerea acestuia "de îndată" în libertate.

"Anulează formele de executare emise în baza sentinţei penale nr. 1897 din data de 16.12.2019, pronunţată de Tribunalul Bucureşti-Secţia I Penală în dosarul nr. 17008/3/2016, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 566/A din data de 12.05.2022, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia I Penală în acelaşi dosar privind pe inculpatul Cristian Victor Popescu Piedone şi dispune punerea de îndată în libertate a acestuia, dacă nu este arestat în altă cauză. Cheltuielile judiciare ocazionate de recursul în casaţie declarat de acest inculpat rămân în sarcina statului. Onorariile cuvenite apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru recurenţii inculpaţi şi intimaţii inculpaţi, în sumă de câte 680 lei, rămân în sarcina statului. Definitivă", potrivit deciziei judecătorilor.

În cazul lui George Petrică Matei, George Alin Anastasescu, Cristian Mihai Niţă şi Antonina Radu, instanţa a respins recursurile în casaţie formulate de aceştia.

Pe 12 mai anul trecut, Cristian Popescu-Piedone a fost condamnat de Curtea de Apel Bucureşti la 4 ani închisoare pentru abuz în serviciu în dosarul Colectiv, pedeapsă scăzută la jumătate faţă de condamnarea de 8 ani şi 6 luni de închisoare cât luase la Tribunalul Bucureşti.

Pe lângă scăderea la jumătate a pedepsei, Piedone a fost scos şi de pe lista inculpaţilor care trebuie să plătească daune de zeci de milioane de euro către victimele incendiului.

Piedone este acuzat că a semnat acordurile şi autorizaţiile de funcţionare a clubului Colectiv într-o modalitate care a încălcat prevederile legale referitoare la securitatea la incendiu, inclusiv prin aceea că nu au fost respectate dispoziţiile privind controlul după emiterea autorizaţiilor.

În acelaşi dosar, patronii clubului Colectiv au fost condamnaţi la pedepse cuprinse între 6 şi 11 ani şi 8 luni de închisoare, iar George Matei şi Antonina Radu, cei doi pompieri de la ISU Bucureşti care au verificat clubul Colectiv fără a lua măsurile legale în privinţa respectării normelor PSI, au primit câte 8 ani şi 8 luni închisoare.

Cristian Niţă, director al firmei de artificii, are o condamnare de 2 ani şi 6 luni cu suspendare.

