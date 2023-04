Pictorița Dorina Mocan are tablouri la Curtea Regală Suedeză. Recent, a expus și la ICR din Stockholm

Camelia Csiki, jurnalist TVR: O româncă plecată din Târgu Mureș în urmă cu 40 de ani a reuşit să adune în saloanele Institutului Cultural Român din Stockholm o mică europă, datorită tablourilor ei vesele. Pictoriţa româncă, celebră în Suedia, vinde tablouri şi Familiei Regale Suedeze.

Dorina Mocan, pictoriță: În 1996 am fost aleasă să reprezint Suedia cu ocazia vizitei perechii regale suedeze în Chile. În decurs de un an și jumate, am avut ocazia să reprezint arta mea perechii regale suedeze cu diferite ocazii. Mi-am dat seama că erau încântați de arta mea. I-am spus galeriei mele să chemăm familia regală şi galeristei mele nu i-a venit să creadă. Prima oară a venit Regina Silvia, chiar de ziua mea, erau toate tablourile vândute, dar a vrut să vadă expoziția încă o dată în compania regelui şi după o săptămână perechea regală a venit din nou la expoziția mea.

De data aceasta, special pentru vizita Familiei Regale Române, Dorina Mocan a expus la ICR Stockholm patruzeci de lucrări, care sunt ca o „declaraţie de iubire". Familia Regală a invitat-o să expună și în România.

Dorina Mocan, pictoriță: Aș fi foarte încântată ca după patru decenii în Suedia să vin să expun. Am expus înainte de plecarea mea din țară, am avut succes.

Dorina Mocan a fost nevoită să plece din ţară după ce s-a căsătorit cu un coleg de facultate, refugiat politic din Chile. Împreună cu fiul lor, au emigrat în Suedia, dar soțul ei nu s-a adaptat și s-a întors în Chile.

