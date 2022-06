Picnic pentru refugiații din Ucraina: Timișoara Refugee Art Festival. Delicatese preparate în casele refugiaților

Aici a avut loc tradiționalul picnic inter-cultural, care își propune să apropie mai mult comunitatea locală de cei care s-au stabilit în România. Anul acesta, evenimentul a fost dedicat în special ucrainenilor, care au fugit din calea gloanțelor.

Valerii Kraveț este de trei luni la Timișoara și deja vorbește puțîn limba română. A fugit împreună cu soția din orașul Dnipro, iar acum sunt voluntari pentru o asociație din oraș: ”Este un loc foarte bun, cu oameni foarte amabili. Primim mult sprijin din partea românilor, în această perioadă grea pentru noi ucrainenii.”

O ucrianeancă ne-a prezentat bucatele sale: ”Această este o salată care e foarte populară la noi în Ucraina, "Mimoză". Conține pește, ou, brânză. Îmi place foarte mult.

Diana Ahmad a adus la picnic mâncare cu specific sirian, așa cum se gătește la ea acasă și în țară în care s-au născut părinții ei.

”Încercăm să aducem oamenii mai aproape. Astăzi avem mâncare gătită din Ucraina, în casele lor. Și din Siria.... Delicioasă!", a spus Flavius Ilioni-Loga - organizator.

Astfel de picnicuri sunt organizate în fiecare an, la Timișoara Refugee Art Festival, singurul eveniment de acest fel din Europa de Est . Ediția din acest an are drept Motto, „Better Together" - mai puternici împreună, pentru a sublinia implicarea fără precedent a societății civile în criză refugiaților ucraineni .

