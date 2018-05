A murit Philip Roth EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Philip Roth s-a bucurat de succes încă de la primele sale scrieri, dar a stârnit și controverse.

În 1969 scandaliza clasa de mijloc americană cu romanul „Complexul lui Portnoy”, în care Roth a scris fără inhibiţii despre erotism.

Deşi numele lui a fost vehiculat mereu ca posibil câştigator, Philp Roth nu a primit niciodată Nobelul pentru Literatură.

În 1997 a obţinut Premiul Pulitzer pentru „Pastorala Americană”, un roman de forţă, considerat printre cele mai bune 100 de cărți din toate timpurile.

Născut în în 1933 în Newark, Philip Roth a debutat la vârsta de 26 de ani cu romanul "Goodbye, Columbus".

Printre cele mai cunoscute volume scrise de Philip Roth se mai numără "Viaţa mea de bărbat", "Umilirea", "Fantoma iese din scenă", "Indignare", "Operaţiunea Shylock", "Povestea lui Orisicine", "Sânul", "Complotul împotriva Americii", "Animal pe moarte", "M-am măritat cu un comunist", "Pata umană".

Romanul său "Pata umană" din 2000 a fost adaptat pentru marele ecran şi i-a avut în distribuţie pe Anthony Hopkins şi Nicole Kidman.

"Nemesis", ultimul roman, din 2010, al lui Philip Roth, relatează istoria dramatică a lui Bucky Cantor, profesor de sport şi supraveghetor de teren de joacă în Newark.

În 2012, Roth a anunțat că nu va mai scrie cărţi pentru că şi-a pierdut dorinţa de a face acest lucru. Scriitorul spunea atunci că nu a mai scris nimic de trei ani. "Nu intenţionez să scriu ceva în următorii 10 ani. Ca să spun adevărul, am terminat cu asta. Nemesis va fi ultima mea carte", declara Roth publicaţiei franceze Les Inrocks.

"Am decis că am terminat cu ficţiunea. Nu vreau să mai citesc, nu vreau să mai scriu, nici chiar să mai vorbesc despre ficţiune. Mi-am dedicat viața romanului: l-am studiat, l-am predat, l-am scris şi l-am citit, excluzând, practic, orice altceva. Ajunge! Nu mai simt acest fanatism de a scrie pe care l-am simţit toată viaţa. [...] Nu cred că o carte în plus sau în minus va schimba ceea ce sunt sau ceea ce am făcut. Dacă scriu încă o carte va fi, probabil, una ratată. Cine are nevoie de o carte mediocră?", explica autorul în urmă cu șase ani.

În 2017 a publicat volumul "De ce să scrii?", o colecție de eseuri și texte de nonficțiune scrise între 1960 și 2013.

