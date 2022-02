Phil, cea mai vestită marmotă-meteorolog, prognozează încă şase săptămâni de iarnă în Statele Unite

Ziua marmotei

Ieşirea din vizuină a marmotei a fost întâmpinată cu o serie de festivităţi tradiţionale, care nu au putut avea loc anul trecut din cauza pandemiei de coronavirus.

A fost cel de-al doilea an consecutiv în care Phil şi-a văzut umbra. Ultima oară când marmota a prezis o primăvară timpurie a fost în 2020.

"Ziua Cârtiţei" îşi are originile în folclorul german, care vorbeşte despre o rozătoare al cărei comportament prezice cursul anotimpurilor.

Prima celebrare ar fi avut loc în 1886, la Punxsutawney, "Ziua Cârtiţei" fiind consemnată în ziarul local. În prezent, "Groundhog Day" reprezintă ocazia de a lua lucrurile mai puţin în serios pentru a uita de monotonia iernii.

Marmota este aşteptată în fiecare an de sute de oameni pentru a afla "previziunile" ei meteorologice. Ritualul este acelaşi an de an: Phil se trezeşte în dimineaţa zilei de 2 februarie în uralele şi aplauzele participanţilor.

Membrii unui grup care au jurat să susţină marea tradiţie "Groundhog Day" îmbrăcaţi în frac, cămăşi albe, cu joben şi papion, îl trezesc pe Phil pentru ca marmota să facă prognoza sa anuală. "Groundhog Day" a devenit o sărbătoare populară în multe oraşe din Statele Unite. Manifestările ocazionate de această festivitate au luat amploare începând din 1966, când au început să fie transmise în direct la televiziune.

Din 1886, Phil a prognozat prelungirea iernii cu şase săptămâni de peste o sută de ori. Filmul "Groundhog Day"( "Ziua Marmotei", 1993) avându-i ca protagonişti pe Bill Murray şi Andie MacDowell, a făcut oraşul american Punxsutawney celebru în întreaga lume.

Însă Phil nu este singura marmotă-meteorolog: şi alte localităţi din America de Nord au propriile rozătoare-vedetă, precum General Beau Lee (Atlanta), Wiarton Willie (Ontario, Canada), Sir Walter Wally (Raleigh, Carolina de Nord), Jimmy (Wisconsin), Chuck (New York) şi Birmingham Bill (Alabama).

Una dintre aceste marmote, Milltown Mel din New Jersey, a murit anul trecut cu o zi înainte de a fi celebrată festivitatea.

În secolul al V-lea, celţii credeau că animalele deţin puteri supranaturale între solstiţiul de iarnă şi echinocţiul de primăvară. Potrivit tradiţiilor germane şi franceze, atunci când marmotele şi urşii ieşeau prea devreme din adăposturile lor de iarnă, se speriau de propriile umbre şi se întorceau în vizuinile lor pentru a hiberna încă şase săptămâni.

Sursa: Agerpres

