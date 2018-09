Peugeot Partner, Van of the year 2019

Noul Peugeot Partner a fost ales miercuri, 19 septembrie, la Hanovra, International Van Of The Year 2019. Acest premiu recompensează angajamentul echipelor Peugeot față de un proiect aflat în centrul strategiei de dezvoltare a mărcii.

Peugeot Partner

Acest premiu prestigios este acordat chiar înainte de lansarea noului Peugeot Partner, programată să aibă loc peste câteva săptămâni. Noul Peugeot Partner este al cincilea vehicul Peugeot recunoscut drept Van of The Year de la crearea trofeului în 1992.

Noul Peugeot Partner dispune de calități dinamice și acustice inedite, tehnologie și sisteme de siguranță high-tech, două lungimi de caroserie (4,40m și 4,75m), la care se adaugă o gamă largă de motorizări și echipamente menite să faciliteze viața utilizatorilor săi.

Două inovații majore și inedite au reținut atenția: indicatorul de supraîncărcare pentru o încărcare sigură și sistemul Surround Rear Vision care permite vizualizarea unghiurilor moarte grație unei camera video.

Modelul Peugeot Partner se distinge prin adoptarea în exclusivitate și în premieră mondială pe acest segment a sistemului PEUGEOT i-Cockpit®, care oferă o nouă experiență de condus pentru un plus de productivitate.

Fiecare profesionist va găsi configurația care îi va permite să lucreze în mod eficient, inclusiv cu versiunea Grip pentru a satisface nevoia de servicii robuste în toate circumstanțele sau versiunea Asphalt pentru cei care petrec mult timp la bordul vehiculului lor.

ŞTIRILE ZILEI