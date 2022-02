Petro Poroșenko, fost președinte al Ucrainei, luptă pe străzile Kievului, într-un batalion de voluntari. El a fost filmat de CNN cu o pușcă Kalașnikov în mână

Petro Poroșenko, pe străzile Kievului / FOTO: CNN

Poroșenko a răspuns întrebării CNN (Câți sunteți și cum sunteți înarmați?) că are un kalașnikov scurt și că împreună cu el sunt circa 300 de voluntari echipați cu armament uşor, două mitraliere şi vreo patru rachete antitanc NLAW. "Nu avem artilerie, nu avem tancuri și nici soldați de carieră, pentru că am pregătit asta abia acum câteva zile, dar am făcut totul în două zile cu oameni care nu sunt înscriși în armată. Din păcate, nu avem arme suficiente", a spus Poroșenko.

Vorbind despre determinarea celor care s-au înscris voluntar în luptă, deși nu au mijloace, Poroșenko a spus: "Asta demonstrează cât de mult îl urăște poporul ucrainean pe Putin și cât de mult își doresc ucrainenii să reziste în fața agresiunii rusești".

Întrebat cât timp crede că vor putea rezista în faţa militarilor ruşi acești voluntari, Poroşenko a răspuns: ''pentru totdeauna''. "Cred că Putin nu va învinge Ucraina niciodată, indiferent câți soldați are, câte arme nucleare are. Noi, ucrainenii, suntem un popor liber, cu un viitor mare european".

