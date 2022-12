Petrecerea de revelion, cu 20% mai scumpă EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Două săptămâni au mai rămas până la noaptea dintre ani, iar în restaurantele din Bucureşti se fac ultimele verficări pentru meniul de Revelion. Pentru George e al optulea an la rând când pregăteşte un astfel de meniu.

Din fiecare zonă vor fi pregătite câte 50 de preparate. Pentru un proprietar de restaurant, creşterile la materia primă din ultima vreme şi-au spus cuvântul.

"Am fost nevoiţi în aceste 4 luni de când am deschis să schimbăm meniul de două ori, deoarce costul cu materia primă a depășit cu mult ce prognozasem noi inițial."

"Când am deschis și prognozam acest sezon de iarnă prognozam un meniu la 400, 390 de lei, cam astea erau costurile, însa dată fiind inflația și creşterea costurilor la energie am fost nevoiţi să ajustăm şi am ajuns la 500 de lei."

O petrecere de revelion în Bucureşti costă anul acesta între 350 şi 1000 de lei. Iar gradul de ocupare e de aproape 70%, arată platformele online.

În turism, vorbim de o creştere a preţurilor de 25-30%. Consultanţii în domeniu susţin că va mai dura până când românii se vor întoarce la obiceiurile de acum câțiva ani.

"Un hotelier nu îşi permite să dubleze preţul, preferă să meargă pe rulaj, pentru că dacă o noapte de cazare e 300 de lei, un român probabil că nu se va supăra, dacă va fi 400, dar 600 de lei ar fi prea mult, dacă s-ar dubla preţul. E o creştere importantă faţă de anul trecut, de aproape 35 %."

Chiar şi aşa, sunt și români care vor să petreacă în noaptea dintre ani. Un studiu realizat de o agenţie de turism arată că 35% dintre turişti au ales din nou Valea Prahovei, Maramureș sau Moldova. Indiferent de alegere, oamenii sunt atenți la buget.

"Românul nu face rabat la vacanță și la timpul petrecut alături de familie şi prieteni. Preferă să taie din sejur, dar nu face rabat la calitate, acolo unde anul trecut sejururile erau în medie de 6-7 nopți am ajuns şi la 4-5 nopți."

Dacă de Crăciun, cei mai mulţi dintre români vor să rămână în ţară, de Revelion, cei care-și permit și-au făcut planuri pentru străinătate.

