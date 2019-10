Petre Daea: România are 200.000 de tractoare. Dacă le punem unul după altul, graniţa ţării este înconjurată de patru rânduri de tractoare

Petre Daea: România are 200.000 de tractoare

"Am făcut un calcul, am vrut să văd ce salt s-a înregistrat în România, pentru că e bine să îl cunoaştem şi am constatat că din 1989, faţă de 128.000 de tractoare, România la această dată are peste 200.000 de tractoare. Fraţilor, dacă le punem unul după altul şi calculând lungimea, graniţa ţării este înconjurată de patru rânduri de tractoare, care înseamnă forţă pentru agricultura ţării româneşti şi capitalizare pentru fermierii români. Bravo, fermieri români că aţi folosit în scop investiţional subvenţiile pe care le-aţi primit", le-a transmis Daea fermierilor.

În ceea ce priveşte cercetarea agricolă, Daea a precizat că are un regret că în România nu s-a putut face ani de zile ceea ce trebuie.



"În 2009, prin Ordonanţa pe care aţi aprobat-o dragi parlamentari, aţi dat cale liberă din punct de vedere juridic să se transforme staţiunile de cercetare prin HG pentru a putea funcţiona. Din nefericire, în opt ani, patru guverne au reuşit să facă doar 3 Hotărâri de Guvern, iar acest Guvern, în doi ani, din dorinţa de a face bine ţării, a realizat 49 (de HG n.r.), mai avem două şi închidem procesul", a subliniat Petre Daea.



De asemenea, şeful MADR a adăugat că au fost alocate sume importante anul acesta şi pentru sistemul antigrindină, pe care "dacă nu îl aveam funcţional anul acesta era prăpăd".



"Guvernul a repartizat sume importante, iar ministrul Economiei care este aici a asigurat funcţionalitatea unei unităţi, care pierise în Romania, pentru a face rachete, pentru că putem să zburăm cu ele acolo unde mintea umană a văzut obiectivul şi îi felicit pe pionierii acestui program şi pe toţi salariaţii şi funcţionarii din sistem care au pus în mişcare artileria grea pentru a face faţă vicisitudinilor naturii", a menţionat Petre Daea.



"Forumul Agricultorilor - bilanţ şi perspective", eveniment organizat de Ministerul Agriculturii împreună cu Casa de Comerţ Unirea şi Confederaţia Meridian, este în desfăşurare la Romexpo, unde potrivit organizatorilor au venit în jur de 11.000 de fermieri din toate colţurile ţării, circa 300 din fiecare judeţ.

ŞTIRILE ZILEI