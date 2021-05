Ziua țestoaselor EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Numărul țestoaselor abandonate crește de la an la an. Părinții le fac cadou copiilor, mai ales că nu trebuie să curețe după ele, așa cum se intampla in cazul pisicilor sal al cainilor. Când cresc, însă, proprietarii nu le mai doresc.

Peste 100 de țestoase abandonate și-au găsit casă la Grădina Zoologica din Târgu Mureș. 95% dintre ele au fost aduse aici de familii cu copii, care renunță să le mai îngrijească atunci când acestea cresc.

În România, o țestoasă poate fi cumpărată cu un preț care nu depășește 250 de lei. Multe persoane care renunță la ele, în loc să le ducă în locuri unde să fie îngrijite de specialiști, le aruncă în lacuri.

Chiar dacă țestoasele par mai ușor de întreținut decât alte animale de companie, specialiștii spun că îngrijirea lor presupune responsabilitate.

În Uniunea Europeană, ţestoasa de Florida este interzisă de la comercializare. Ea este carnivoră, crește rapid și, potrivit biologilor, cel mult poate fi învățata ca omul o hrănește, dar nu va fi niciodată asemeni altor animale de companie.

