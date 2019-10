Peste o mie de femei din vestul țării vor fi testate gratuit pentru depistarea cancerului mamar

Peste 1.000 de femei din sate aflate în judeţe din vestul ţării vor beneficia de testări gratuite pentru depistarea cancerului mamar, în cadrul unei campanii ce se va desfăşura timp de două luni, cu ajutorul unor medici şi studenţi. Testările gratuite vor fi oferite în cadrul Caravanei "Nu am făcut destul", care va fi prezentă în judeţele Timiş, Hunedoara, Arad, Satu Mare şi Bihor.

Mamograf / FOTO: Autor: PAUL BUCIUTA, Credit: ROMPRES / Foto, foto.agerpres.ro

"Caravana strânge, pentru al şaselea an la rând, medici şi studenţi la Medicină care vor oferi consultaţii şi informaţii în 14 sate. Pe lângă testările pentru cancerul de sân (examinare clinică, ecografie mamară, mamografie), medicii şi studenţii voluntari fac analize pentru inimă (tensiune, puls, EKG), controale ale aluniţelor suspecte, spirometrii pentru a verifica funcţia plămânilor, asigură calcularea indicelui de masă corporală (pentru gradul de obezitate) şi fac teste pentru diabet (măsurarea glicemiei)", se arată într-un comunicat citat de Agerpres.



Testările vor începe în 5 octombrie, în satul Dudeştii Noi, din Timiş. Caravana va parcurge ulterior următorul traseu: 6 octombrie - Teliucu Inferior, judeţul Hunedoara; 12 octombrie - Semlac, judeţul Arad; 13 octombrie - Petriş, judeţul Arad; 18 octombrie - Botiz, judeţul Satu Mare; 19 octombrie - Amaţi, judeţul Satu Mare; 26 octombrie - Brusturi, judeţul Bihor; 27 octombrie - Telechiu, judeţul Bihor; 2 noiembrie - Ghiorac, judeţul Bihor; 3 noiembrie - Dobreşti, judeţul Bihor; 9 noiembrie - Hinchiriş, judeţul Bihor; 10 noiembrie - Coleşti, judeţul Bihor; 16 noiembrie - Hăşmaş, judeţul Arad; 17 noiembrie - Beliu, judeţul Arad.



Campania de testare şi informare "Nu am făcut destul" este organizată de Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer, în parteneriat cu Asociaţia Pacienţilor Cronici din România (APCR).



"Încercăm în acest fel să ajungem noi la cei care nu reuşesc să vină decât foarte rar la medic. Acolo unde medicii descoperă suspiciuni la ecografie, mergem mai departe - ne asigurăm că femeile fac, tot gratuit, mamografie în clinici de specialitate. Nu lăsăm pe nimeni de izbelişte. Descoperit la timp, cancerul mamar este tratabil", afirmă, în comunicatul de presă, Cezar Irimia, preşedintele FABC.



Experienţa din anii trecuţi a caravanei arată o femeie din şapte testată are o problemă medicală la sâni, însă refuză să meargă la la doctor, fie de frică, fie de ruşine. În judeţele din Moldova, medicii au descoperit că patru din cinci femei nu făcuseră niciodată un control medical la sâni, iar anul trecut, în judeţele din Ardeal, au fost depistate două cazuri de cancer mamar, peste media europeană care e de 1 caz la 1.000 de testări.



Din 2014, de la prima ediţie a campaniei, caravana a trecut prin 25 de judeţe. Au fost implicaţi peste 250 de voluntari şi au fost testate 5.408 de persoane din mediul rural.

