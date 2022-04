Peste cinci milioane de persoane au părăsit Ucraina de la începutul invaziei ruse. Peste 725.000 au ajuns în România

UNHCR a înregistrat vineri 4.796.245 de refugiaţi. Potrivit Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie (OIM), aproximativ 215.000 de persoane care nu sunt cetăţeni ucraineni au părăsit ţara.

Aceasta este cea mai mare criză a refugiaţilor din Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial. Cifrele difuzate vineri au crescut cu 59.774 faţă de cele publicate joi.

Peste 2,7 milioane de refugiaţi ucraineni - aproape şase din zece de la începutul războiului - au fugit în Polonia. Peste 725.000 au ajuns în România.

According to Office of the #UN High Commissioner for Refugees, almost 5 million people left #Ukraine since the beginning of the war.



2.7 million #Ukrainians left for #Poland. To #Romania - almost 727.000, to #Hungary - 447.000, to #Moldova - 419.000, to #Slovakia- 329.000. pic.twitter.com/yWRo79h7gb