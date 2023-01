Peste 90 de câini Shih-tzu, salvaţi în stare precară dintr-o casă din Marea Britanie

Societatea regală de prevenire a actelor de cruzime împotriva animalelor (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals - RSPCA) din Marea Britanie caută stăpâni pentru aproximativ 100 de câini din rasa Shih-tzu, dar şi pentru puii lor, care au fost găsiţi anul trecut într-o casă în care erau crescuţi pentru reproducţie, relatează luni The Independent.