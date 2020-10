Peste 7.000 de posturi de medici rezidenți, scoase la concurs. Înscrierile încep joi

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru

Potrivit Ministerului Sănătății, anul acesta, concursul de intrare în Rezidențiat va fi organizat de către Ministerul Sănătății în data de 15 noiembrie 2020 și se va desfășura în condiții speciale, impuse de contextul epidemiologic actual.

La fel ca în anii trecuți, concursul se va desfășura în 6 centre universitare, respectiv București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara, după aceeași metodologie.

Concursul va dura 4 ore și va fi sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări.

În această sesiune vor fi scoase la concurs un număr de 7.061 locuri și posturi pe cele 3 domenii de pregătire.

Vor fi 4.518 locuri și posturi pentru domeniul medicină, câte 1.219 locuri și posturi pentru medicină dentară și farmacie, un număr de 105 locuri pentru ministerele cu rețea sanitară proprie - MApN, Ministerul Justiției și MAI.

„Pregătim acest concurs împreună cu centrele universitare într-un an total atipic. Am suplimentat cu 961 locuri cifrele de școlarizare pentru a asigura acoperirea deficitului de personal în specialități cu număr de pacienți crescut, precum și pentru pregătirea de medici specialiști în anestezie și terapie intensivă, pneumologie, medicină de urgență, radiologie-imagistică medicală, epidemiologie, medicină de laborator, microbiologie, igienă în contexul pandemiei de SARS-COV2. Și în acest an, toți absolvenții care reușesc să treacă pragul de 60 la sută din punctajul maxim pe domeniu, pe țară, vor fi admiși. Urez succes tuturor participanților la concurs și îi asigur de tot suportul meu”, a declarat ministrul Sănătății, Nelu Tătaru.

Totodată în 2020 s-a avut în vedere asigurarea cu specialiști pentru programele naționale de oncologie și depistarea afecțiunilor oncologice, acordarea asistenței medicale pentru copii, precum și necesitatea formării unui număr sporit de specialiști care să trateze bolile cardiovasculare și ale aparatului circulator, respectiv pentru asigurarea transplantului de organe.

Înscrierile pentru concurs se va face în perioada 8 - 20 octombrie 2020, inclusiv data poştei, prin direcţiile de sănătate publică, respectiv ministerele cu reţea sanitară proprie. Dosarele vor fi depuse prin poştă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire. Pentru primirea plicurilor cu dosarele de concurs, direcţiile de sănătate publică, respectiv ministerele cu reţea sanitară proprie vor asigura permanenţă în zilele nelucrătoare.

Candidaţii care nu doresc să depună documente în copie legalizată se pot prezenta pentru depunerea dosarului la orice direcţie de sănătate publică, având asupra lor şi documentele în original, în vederea certificării.

Ministerul Sănătății încurajează candidații să utilizeze serviciile poștale și de curierat pentru depunerea dosarelor, astfel încât să fie limitată interacțiunea umană la sediile DSP.

sursa mediafax

ŞTIRILE ZILEI