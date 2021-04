100 de mii de persoane vaccinate pe zi și 10 milioane de români imunizați până la 1 august. Este obiectivul pe care și l-a propus guvernul, în condițiile în care tot mai puțini români se mai vaccinează cu AstraZeneca. Numărul celor vaccinați a crescut totuși sâmbătă și se apropie de 62 de mii, sub recordul de 64 de mii de la sfârșitul lui martie.

Planuri pentru accelerarea vaccinarii EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

În timp ce în alte părți sunt liste lungi de așteptare, în trei centre de vaccinare din Gorj nu se prezintă nimeni. Dintr-un singur motiv: se fac imunizări doar cu AstraZeneca.

În doar 2 săptămâni numărul celor vaccinați cu AstraZeneca a scăzut semnificativ.

În plus, și elanul medicilor de familie în a participa la vaccinare e sub așteptări. Potrivit premierului Florin Câțu, guvernul are două ținte: 5 milioane de persoane vaccinate până la 1 iunie și 10 milioane până la 1 august.

În ultimele 24 de ore au fost vaccinate aproape 62 de mii de persoane, cu mai bine de 7 mii in plus față media ultimelor zile. Dar pentru a atinge ținta de imunizare până în toamnă, e nevoie de circa 100 de mii de vaccinări pe zi. Iar autorităţile sunt încrezătoare că acest lucru se va întâmpla de la jumătatea acestei luni.

Romănii vor avea la dispoziție în total aproximativ 900 de centre de vaccinare.

Cu cele aproape 62 de mii de persoane vaccinate în ultimele 24 de ore, numărul total al românilor care au primit cel puțin prima doză se ridică la 3.642.345.

ŞTIRILE ZILEI