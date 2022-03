Peste 50 de zboruri de rapatriere vor decola de pe Aeroportul Henri Coandă, în sprijinul celor care au părăsit Ucraina

Pe Lalia am găsit-o împreună cu cei trei fii minori în aeroportul din Otopeni, așteptând avionul spre Grecia. Merge acolo la rude. Abia ieri s-a decis să părăsească Ucraina, în momentul în care a văzut că magazinele sunt goale.

Lalia: Nu mai sunt produse în magazine, nu sunt cereale, nu este zahăr. M-am temut ieri când am auzit că magazinele sunt goale. Am fost foarte fericită când am ajuns în Moldova, că suntem în siguranță.

Potrivit Companiei Naționale Aeroporturi București, peste 50 de zboruri de repatriere sunt anunțate pe aeroportul din Otopeni.

În sala de așteptare a aeroportului 450 de studenți nigerieni care au venit din Ucraina așteaptă avionul pentru a ajunge în țara natală.

Manu: Sunt multe bombardamente și mulți studenți încearcă să ajungă România, Polonia, Ungaria, Slovacia.

În aeroport au fost organizate zone speciale de aşteptare și pentru controlul de frontieră.

Pentru a facilita comunicarea cu pasagerii din Ucraina, a fost creat un punct de traducere cu interpreţi de limbă ucraineană şi rusă.

Din cauza numărului mare de pasageri care nu mai încap în aeroport, în parcarea acestuia sunt montate mai multe corturi. Acestea vor fi încălzite, iar călătorii vor primi apă, ceai dar și multe informații utile.

Și personalul din aeroport a fost suplimentat în această perioadă.

