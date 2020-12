Peste 5,3 miliarde de gigabiţi de internet au fost consumaţi în România în prima jumătate a anului

Miliarde de gigabiţi de internet au fost consumaţi în România în prima jumătate a anului 2020

"Avem evoluţii excepţionale pentru prima jumătate a acestui an marcat de contextul pandemic, mai ales pe segmentul de internet fix. (...) Să vedem cum stă România la capitolul internet în primul semestru al acestui an. Statisticile colectate de ANCOM spun că stăm foarte bine, cel puţin la acest capitol. (...) În total, peste 5,300 petabiţi de internet, adică 5,3 miliarde de gigabiţi, au fost consumaţi în primele luni ale anului. Este un consum mare, generat în proporţie de 90% de internetul fix, însemnând în medie un consum lunar per locuitor de 41 de gigabiţi pentru internetul fix, respectiv 4,6 gigabiţi pentru internetul mobil", a afirmat el.



Vicepreşedintele ANCOM a precizat că traficul de internet fix a crescut în primele 6 luni ale anului cu 33% faţă de semestrul anterior, în timp ce internetul mobil a înregistrat o creştere redusă, de doar 12%.



"De altfel, cele mai interesante evoluţii sunt pe segmentul de internet fix. Traficul total de internet fix a crescut puternic în prima jumătate a anului, ca efect al crizei sanitare, cu 33%, comparativ cu semestrul anterior. Este de fapt cea mai mare creştere semestrială din 2015 încoace sau chiar din ultimii 7-8 ani, dacă îmi aduc bine aminte. În acelaşi timp am avut cea mai mică creştere semestrială din aceeaşi perioadă pentru internetul mobil - doar 12%. Era însă de aşteptat să fie aşa, pentru că în perioada stării de urgenţă traficul de internet s-a mutat pe reţele fixe, cu telemunca, cu şcoala online, dar şi cu toate dispozitivele mobile - telefoane, tablete, conectate de această dată la reţeaua wi-fi de acasă în perioada de izolare", a menţionat Eduard Lovin.



Vicepreşedintele ANCOM a arătat că ritmul de creştere al numărului de conexiuni din mediul rural a fost mult mai mare decât ritmul de creştere al numărului de conexiuni din mediul urban.



"În contextul decalajelor de digitalizare dintre rural şi urban despre care vorbim deja de ceva timp, aş vrea să remarc faptul că statisticile din primul semestru al anului ne arată că acest decalaj se reduce, impulsionat şi de nevoia de conectare a celor retraşi în zonele rurale în contextul acesta al pandemiei. Ritmul de creştere al numărului de conexiuni din rural este de 7%, cu mult peste cel din urban, de doar +1%", a declarat Eduard Lovin.





"Trecând la evoluţia internetului mobil, era cumva de aşteptat să nu avem creşteri atât de mari. Avem deja peste 19,5 milioane de conexiuni de internet mobil, adică în medie câte una pentru fiecare rezident. Deşi numărul total de conexiuni la internet mobil a scăzut cu 2%, influenţat de scăderea cu 9% pe segmentul cartelelor preplătite, conexiunile 4G au stagnat la 12 milioane. De altfel, în prima jumătate a anului, aproape 62% dintre conexiunile de internet mobil din România erau 4G", a adăugat Eduard Lovin.

sursa agerpres

