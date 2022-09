Peste 45 de universităţi internaţionale îşi vor prezenta programele de studiu la The International University Fair

Peste 45 de universităţi internaţionale îşi vor prezenta programele de licenţă, masterat şi doctorat în cadrul The International University Fair, care se va desfăşura pe 1 şi 2 octombrie la Sala Palatului din Bucureşti.

International University Fair - Romania. Târg internațional de universități / FOTO: International University Fair - Romania

Potrivit unui comunicat de presă al organizatorilor, peste 15 de universităţi şi instituţii educaţionale din Marea Britanie şi Olanda vor participa la cea de-a 29-a ediţie IUF. Printre acestea se numără şi universităţi aflate în top 300 mondial: Rotterdam Business School (Olanda), Radboud University (Olanda), University of Southern Denmark (Danemarca), University of Twente (Olanda), University of Essex (UK), Middlesex University (UK).



Pentru a participa la IUF este recomandată înscrierea pe www.iuf.ro. Înregistrarea pe site permite vizitatorilor accesul pe toată durata evenimentului, la târgul de universităţi şi la conferinţele IUF YouForum.



Timp de două zile, toţi participanţii IUF, fie că sunt elevi de liceu, studenţi, părinţi sau profesori, vor avea ocazia să discute cu reprezentanţii universităţilor internaţionale, vor afla ce program de studiu li se potriveşte gratuit, cu ajutorul consilierilor educaţionali EDMUNDO, Universalio, Edmerica şi Opţiuni de carieră prezenţi la eveniment, vor primi informaţii complete despre admitere, burse şi surse de finanţare pentru programul de studiu de interes şi vor întâlni profesionişti din 10 domenii de activitate la conferinţa YouForum, discutând direct cu aceştia.



De asemenea, participanţii vor putea discuta cu studenţi români care au plecat la studii în străinătate pentru a afla cum este viaţa de student internaţional.



Cei care nu pot ajunge la evenimentul din Bucureşti din data de 1-2 octombrie pot participa la ediţiile din Cluj-Napoca (4 octombrie) şi Iaşi (6 octombrie). Mai multe detalii despre eveniment sunt disponibile pe www.iuf.ro.

