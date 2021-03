 Peste 3.000 de practicanţi de pariuri sportive, consiliaţi psihologic în 2020

"Serviciile Asociaţiei Joc Responsabil de consiliere psihologică gratuită destinate persoanelor cu potenţiale probleme legate de practicarea în exces a jocurilor de noroc au fost accesate anul trecut de către 4.290 de persoane cu vârsta cuprinsă între 18 şi 76 de ani. Dintre acestea, 719 au fost persoane aflate în linia întâi în lupta cu SARS-Cov-2 sau afectate psiho-emoţional de pandemie şi care au beneficiat de suport psihologic printr-o extensie a serviciului de Consiliere psihologică online creată special pentru perioada stării de urgenţă. Sesiunile de consiliere s-au desfăşurat, atât live ori prin videoconferinţă, cât şi prin intermediul unui serviciu unic în România de consiliere psihologică online, Consiliere 24/7", precizează sursa citată.

În 2020, 2.891 de persoane au apelat la serviciile de consiliere psihologică online din cadrul programului Consiliere 24/7. Dintre acestea, 741 au fost clasificate sub cod verde, 646 de cazuri sub cod galben, 949 în cod portocaliu şi 336 de cazuri în cod roşu, însemnând că puteau recurge la gesturi care ar fi putut deveni extreme. Cele patru coduri au fost create urmând modelul procedurii de triaj din practica medicală cu scopul de stabili prioritatea şi nivelul de asistenţă necesară. În funcţie de gradul de severitate, apelanţii serviciului sunt încadraţi în unul din cele patru coduri.



În paralel, prin programul Joc Responsabil, 707 persoane au beneficiat anul trecut, live (352) sau prin videoconferinţă (355, +114% faţă de 2019), de cinci şedinţe de evaluare şi terapie gratuite oferite la cele şase cabinete din Bucureşti (2), Iaşi, Cluj-Napoca, Craiova şi Constanţa. Vârful a fost atins în lunile aprilie şi mai 2020, atunci când 77 de persoane, respectiv 63 de persoane au solicitat ajutorul psihologilor din programul Joc Responsabil. Majoritatea beneficiarilor este alcătuită din bărbaţi (614) cu vârste cuprinse între 25-45 de ani. În plus faţă de cele cinci şedinţe de consiliere psihologică, programul Joc Responsabil pune la dispoziţie şi o linie telefonică de tip Telverde, 0800.800.099, la capătul căreia se află un psiholog şi la care au apelat telefonic pentru a se programa la şedinţe sau a solicita informaţii, 1.995 de persoane, cu 385 mai multe decât în 2019, se mai arată în comunicat.



Durata medie a unei conversaţii online dintre un psiholog şi un beneficiar al programului a fost anul trecut de 21 de minute şi 52 de secunde, iar timpul de răspuns din partea unui psiholog a fost de mai puţin de un minut, respectiv între 21 şi 41 de secunde. Vârful de accesări a fost în lunile februarie (390 persoane consiliate online), martie (297), aprilie (244) şi mai (319).



Din echipa de psihologi a Asociaţiei Joc Responsabil fac parte 20 psihoterapeuţi specializaţi în problematica adicţiei, precum şi doctorul Cristian Andrei, psihiatru, expert în problematica jocurilor de noroc şi ambasador al Asociaţiei Joc Responsabil.



"Cei aproape 3.600 de beneficiari ai acestor servicii nu pot fi consideraţi dependenţi de jocuri de noroc, în unele cazuri, persoanele cer informaţii despre program, cred că au o problemă şi solicită îndrumare. Din fericire, majoritatea cazurilor sunt acelea de simple probleme de joc şi se pot rezolva prin consiliere psihologică pe termen scurt. Cazurile pe care le numim noi mai complicate sunt, de fapt, mai puţin răspândite şi sunt doar un efect. Efectul problemelor emoţionale deja existente şi neabordate pe care persoana le manifestă în viaţa de zi cu zi. În multe dintre cazuri, vorbim despre persoane inteligente, cu un grad destul de bun de educaţie, dar aflate sub presiune sau în depresie şi care au nevoie de ajutor. De aceea, este important ca persoana care sesizează că are probleme cu jocurile de noroc să discute cu cineva chiar în acel moment şi să înceapă un proces de control al jocului. Putem interveni eficient în momentul producerii problemelor, fără a mai aştepta o programare la consultaţie. Li se creează posibilitatea de a se ţine de cuvânt faţă de ei înşişi şi de a iniţia rezolvarea problemelor fără a se răzgândi", a declarat doctorul Cristian Andrei.

