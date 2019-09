Peste 2.800.000 de elevi şi copii de grădiniţă încep luni cursurile anului şcolar 2019-2020

Noul an şcolar 2019-2020

Potrivit unui comunicat al Ministerului Educaţiei Naţionale, în acest an şcolar cursurile vor fi predate de un număr total de 215.289 de cadre didactice.



Durata noului an şcolar va fi de 35 de săptămâni de cursuri, structurate în două semestre: semestrul I - între 9 septembrie şi 20 decembrie 2019, semestrul al II-lea - între 13 ianuarie şi 12 iunie 2020.



Pe 29 mai 2020 se vor încheia cursurile pentru clasa a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, iar pe 5 iunie pentru clasa a VIII-a.



Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învăţământ sunt programate astfel:

* vacanţa de iarnă - 21 decembrie 2019 - 12 ianuarie 2020

* vacanţa de primăvară - 4 aprilie - 21 aprilie 2020

* vacanţa de vară - 13 iunie - data din septembrie 2020 la care vor începe cursurile anului şcolar 2020 - 2021



Clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar vor mai avea o vacanţă în săptămâna 26 octombrie - 3 noiembrie 2019.



În anul şcolar care începe luni probele scrise/testele de citire din cadrul evaluărilor naţionale de la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a se vor desfăşura în intervalul 11 - 28 mai 2020.



Ca noutate, la procesul de admitere în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021 vor participa numai elevii care au susţinut Evaluarea Naţională şi a căror medie de admitere este minimum 5,00 (cinci).



"Absolvenţii clasei a VIII-a din seriile anterioare, care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020 - 2021 şi care au participat la procesul de admitere în anii precedenţi, dar nu au fost înmatriculaţi într-o unitate de învăţământ, se pot înscrie la procesul de admitere în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 2021", precizează MEN.



Pe data de 10 iulie 2020 va avea loc prima repartizare computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a.



Între 21 şi 31 iulie 2020 se va desfăşura a doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020 - 2021.

