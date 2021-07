Peste 1.000 de blocuri din Capitală nu au apă caldă, întrucât se fac revizii. Reparațiile sunt puține din cauza lipsei de sudori și de instalatori pe piața muncii

Imobile din București, fără apă caldă

"Peste 1.000 de blocuri nu au apă caldă, sunt revizii, reparaţii pe întreg palierul, sistemul are pierderi foarte mari, încercăm reglarea acestor situaţii, dar mai ales încercăm să ne pregătim de iarnă. Dacă în perioada de vară nu lucrăm, nu facem reparaţii, când? E mult mai important să încercăm să pregătim sistemul pentru a putea rezista iarna viitoare fără sincope mari. Ne cerem scuze locuitorilor Capitalei care au probleme cu apa caldă. Încercăm ca acestea să fie de cât mai scurtă durată, dar sunt şantiere şi, din păcate, nu sunt atât de multe şantiere câte ar trebui, tocmai pentru faptul că sunt salarii mici, e o muncă foarte grea, nu găsim atâţia sudori de câţi avem nevoie, nu găsim atâţia instalatori de câţi avem nevoie, e o problemă inclusiv cu piaţa forţei de muncă. Preţul ţevii a crescut foarte mult, deci, sunt probleme în piaţă pe toate palierele", a declarat Creţu, într-o conferinţă de presă.



Potrivit acestuia, cele mai mari probleme se înregistrează în prezent în Sectoarele 2 şi 3. "În luna iulie CET Sud este în revizie şi apa caldă vine de la CET Progresul, sunt pregătirile care se fac vara. De la 1 august, va intra în producţie CET Sud şi intră alt CET în revizie şi atunci noi sincronizăm reparaţiile cu reparaţiile CET-urilor", a explicat Claudiu Creţu.



El a adăugat că oamenii care ţin sistemul în funcţiune sunt "eroi".



Lucrările şi reparaţiile făcute vara vor duce la o funcţionare mai bună a sistemului iarna viitoare, a subliniat directorul general al Termoenergetica.



"La cum arată sistemul, sincope, avarii de o zi-două, pot fi oricând şi nu se pot rezolva prin magie. Evident, printr-o activitate susţinută - un an, doi, trei - acest lucru se poate rezolva, dar o avarie care se poate rezolva în două zile nu are un impact atât de mare, dat fiind inerţia termică", a spus Claudiu Creţu.



El a subliniat că este important ca investiţiile să se facă atât în CET-uri, cât şi în reţeaua de transport şi distribuţie, astfel încât sistemul să fie cât mai eficient.



Creţu a anunţat că anul acesta s-au înregistrat sute de cereri ale bucureştenilor de a renunţa la serviciile Termoenergetica, însă, în opinia sa, nu aceasta este soluţia din punct de vedere al protecţiei mediului şi al siguranţei în funcţionare.



"Ce e important e ca noi să ne concentrăm să îmbunătăţim calitatea serviciilor, astfel încât, pe viitor, oamenii să fie mulţumiţi şi să rămână în acest sistem, iar cei care au plecat să se reîntoarcă", a adăugat directorul general al Termoenergetica.

