Peste o sută de informări a trimis SRI, legate de ameninţarea pestei porcine. Primele, chiar cu un an înainte ca primul focar să fie confirmat în Satu Mare. Dacian Cioloş spune că în perioada în care a fost premier s-au făcut controale preventive, doar că acestea au fost eliminate de actuala guvernare.

Primul semnal de alertă în cazul pestei porcine africane a fost tras acum doi ani.

În 2016, experții în securitate alimentară și economică au descoperit că sunt riscuri mari ca în țara noastră să ajungă cumplita boală și au avertizat autoritățile. Un an mai târziu era confirmat la noi și primul caz de pestă.

Claudiu Manda, preşedintele comisiei parlamentare de control a SRI: Prima informație pe care au avut-o și pe care au transmis-o beneficiarilor legali a fost în iunie 2016. Previzionau că la granița externă a României există posibilitatea ca, legat de porcii mistreți, să existe riscul ca în România să apară pesta porcină africană. Primul focar de infecție a fost descoperit în iulie 2017.

Între timp, virusul s-a extins în alte 11 județe și au fost confirmate aproape 900 de focare. În toată această perioadă, spun parlamentarii din Comisia de control a SRI, serviciul a trimis mai multe informări despre amenințarea bolii. Inclusiv anul acesta.

Claudiu Manda, preşedintele comisiei parlamentare de control a SRI: În total, până în august 2018 au fost făcute 132 de informări.

Petre Daea, ministrul Agriculturii: Nu, nu pentru că eu nu am fost ministru atunci.

Reporter: Din cele 132 de informări ale SRI câte au ajuns la dumneavoastră?

Petre Daea, ministrul Agriculturii: Dumneavoastră ați pus o întrebare foarte bună, dar trebuie să o puneți ministrului de atunci și premierului de atunci.

În 2016 premier era Dacian Cioloș, care susține că în acea perioadă s-au făcut verificări pentru a preveni apariția bolii, doar că apoi s-a renunțat la acestea.

Dacian Cioloş, fost premier al României: Noi nu am avut nevoie de informările de la SRI ca să ştim ce se întâmplă în ţară în domeniul acesta. În 2016 au fost controale preventive, controale preventive care au fost anulate în 2017 de Guvernul PSD. Am luat măsuri atunci, am reuşit să evităm apariţia şi răspândirea virusului.

Procurorii de la Parchetul General anchetează acum felul în care autorităţile au gestionat criza pestei porcine.

Pe dosarul deschis in rem scrie neglijență în serviciu și răspândirea bolilor la plante și animale.

