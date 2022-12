Bătaie la final de an EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Sunt lupte unu la unu, separate intre bărbați și femei. Arbitrii și judecătorii decid câștigătorul iar motivele disputelor variază de la cele romantice până la neînțelegeri din cauza banilor sau chiar diferende legale.

Evenimentul anual are loc într-o atmosfera festivă cu muzică și băutură și are rolul de a vindeca această comunitate de conflicte înainte de a începe un nou an, în relații mai bune.

