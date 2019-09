Aurel Vlaicu, o viață scurtă, dar de succes EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Se implinesc astazi 106 ani de la moartea lui Aurel Vlaicu, pionier al aviatiei mondiale. A cazut cu aeroplanul lui, Vlaicu 2, undeva langa Campina incercand sa traverseze munții. I s-a parut ca nu are altitudinea corespunzatoare si incercand sa aterizeze, a cazut de la 50 de metri. Cauzele sunt si azi incerte. O defectiune a aeroplanului, o eroare de pilotaj, un curent de vant puternic. Nu se stie. Ba chiar medicul lui vine cu ideea ca Vlaicu a facut atac de cord fiindca avea mari probleme cu rinichii si era total epuizat fizic. Vlaicu se impusese la nivel mondial. A castigat un concurs in Austria unde l-a invins pe pilotul francez de vanatoare Roland Garros cel care ulterior a dat numele celebrului turneu de grand slem de la Paris. Garos a murit fix la aceeasi varsta cu Vlaicu, 30 de ani. Dupa Aurel Vlaicu s-au numit o statie de metrou, strazi, mai multe licee si o universitate. Si, in plus, a fost pus pe bancnota de 50 de lei.

ŞTIRILE ZILEI