Persoanele nevaccinate, fără acces în baruri, cluburi, săli de jocuri, pentru localități cu o incidență mai mare de 3 la mie. Certificatul verde se va cere la mall, cinema, restaurant

În localitățile unde cazurile de COVID vor sări de 3 la mia de locuitori, persoanele nevaccinate nu vor mai avea acces în baruri, cluburi, discoteci și săli de jocuri. Doar cei vaccinați vor intra, dar nu mai mult de 30 la sută din capacitate în cazul barurilor, cluburilor și discotecilor și 50 la sută din capacitate, în cazul sălilor de jocuri.

Pentru a merge la restaurant, cinematograf, la sala de sport, la un loc de joacă în spațiu închis sau la o piscină interioară, trebuie să avem un certificat verde care atestă că suntem vaccinați, avem un test negativ recent sau am trecut prin boală. Dar nu mai mult de 50 la sută din capacitate.

Nunțile și botezurile în spații închise vor fi permise doar pentru cei cu acest certificat, dar nu mai mult de 200 de persoane. Documentul este necesar și pentru concertele în aer liber, unde vor fi permise nu mai mult de 1.000 de persoane, ceea ce înseamnă că festivaluri gen UNTOLD nu mai pot fi organizate. La competiții sportive vor putea merge doar cei cu certificat verde și nu mai mult de 30 la sută din capacitatea stadionului.

FLORIN CÎŢU - premierul României: Nu vreau să mai închidem activitățile economice peste 3 la mie. Și atunci, ca să rămână deschise aceste activități, trebuie să avem o formă de monitorizare. Certificatul verde este una dintre propuneri.

Experții în Sănătate Publică spun și ei că măsurile împotriva valului 4 vin prea târziu și nu este clar dacă vor fi respectate.

RĂZVAN CHERECHEŞ - expert în Sănătate Publică: E ca și cum am avea deja un camion care a început deja să meargă la vale, nu are frâne și merge la vale și e plin de bolovani, și noi decidem să îi mai punem un bolovan sub roată. Camionul e chiar la începutul mișcării. Dacă deja a prins viteză, un bolovan n-o să poată ajuta cu nimic.

Medicul infecționist Adrian Marinescu de la Institutul Matei Balș crede că introducerea certificatului verde și în țară, nu doar atunci când călătorim în afara ei, va impulsiona vaccinarea. El reamintește că vaccinul ne protejează de formele grave ale bolii.

ADRIAN MARINESCU, medic infecționist: "Nu sunt persoane vaccinate cu schemă completă la ATI. Sunt situaţii absolut rare."

Părerile oamenilor de pe stradă sunt împărțite atunci când vine vorba de condiționarea unor activități de vaccinare sau prezentarea unui certificat verde.

Opoziția critică și ea Guvernul că nu a făcut nimic pentru a preveni valul patru al pandemiei în timpul verii.

ALEXANDRU RAFILA, deputat PSD: Au existat tot felul de decizii legate de organizarea de manifestări cu număr foarte mare de persoane, și lucrul ăsta, fără protecție, fără o seriozitate în organizare a dus la apariția multor cazuri.

Toate aceste restricții trebuie aprobate și de Guvern ca să intre în vigoare.

