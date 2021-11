Persoana cu diabet zaharat, mai vulnerabilă ca oricând. Conferință de presă online, organizată în contextul Zilei Mondiale a Diabetului 2021

An de an, pe 14 noiembrie este marcată Ziua Mondială a Diabetului, care are rol de conștientizare și aducere în prim-plan a problematicii diabetului zaharat, o afecțiune de care suferă tot mai multe persoane. Tema de anul acesta a Zilei Mondiale a Diabetului este Accesul la îngrijire în diabetul zaharat – Dacă nu acum, când? și subliniază importanța unor acțiuni coordonate și concertate pentru a evidenția faptul că diabetul zaharat este o problemă de sănătate publică globală, al cărei management nu poate aștepta.