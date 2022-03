Peroanele speranței sunt pline de ucraineni. Un reportaj din Mykolaiv, Ucraina, realizat de echipa Știrilor TVR

Alina Grigore, Mihai Florea și Dorel Oancă sunt în Mykolaiv, în sudul Ucrainei, aproape de Odesa. Orașul este atacat zilnic de forțele ruse, însă este în acest moment sub controlul forțelor ucrainene. Alina Grigore a relatat în direct, la Telejurnal.

Peroanele speranţei...În gara centrală din Odesa ajung sute de oameni din Mykolaiv și alte localități care încearcă să fugă din calea războiului.

Sunt multe femei și copii care duc în suflet lacrimi și amintiri dureroase.

Printre cei care așteaptă să urce în trenul care îi duce într-un loc mai sigur este și Svetlana. 17 ani a strâns bani pentru a avea o locuință, iar acum lasă totul în urmă...cu durere.

Să trăiești în Mykolaiv este acum periculos.

Svetlana, locuitoare din Mykolaiv: Am urmărit pe internet situaţia din Mykolaiv şi am ascultat mesajele autorităţilor. Ultimele veşti au fost că oraşul ar putea fi blocat şi izolat. Armata noastră e pe poziţii, dar oraşul ar putea fi încercuit. Pe 7 martie a fost primul atac cu rachete Smerch la 5 dimineaţa. Am văzut racheta, foarte aproape de casă, care a fost distrusă. Mă aștept să fie din ce în ce mai greu. Rușii au atacat grădinița, teatrul, magazinele, casele, atacă civilii.

Svetlana a luat cu greu decizia de a pleca din Mykolaiv.

Svetlana, locuitoare din Mykolaiv: 4 zile am cumpănit dacă să plec sau nu. Mama are 78 de ani și este nedeplasabilă. Mi-a fost foarte greu să iau decizia să plec și să nu o iau și pe mama cu mine. În final am hotărât să plec împreună cu fiica și nepoții pentru a scăpa cu viață.

Prețul către siguranță, într-un loc departe de război, e mare. Însă mulți ucraineni sunt dispuși să-l plătească.

În Mikolaiv se trage cu artileria. Oraşul e sub controlul militarilor ucraineni, dar ruşii trag şi casele iau foc. Copiii sunt speriaţi de bombardamente şi de explozii.

Sunt bombardamente, împușcături, oamenii stau mai mult în buncăre și subsoluri. Am văzut ce s-a întâmplat în Mariupol și Herson și am plecat. Mergem în vestul Ucrainei.

În așteptarea trenului care îi va duce într-un loc mai liniștit, oamenii primesc mâncare și ceai. Toți cei care fug acum din calea războiului visează ca într-o zi să revină acasă.

Svetlana, locuitoare din Mykolaiv: Nu contează în ce ţară vom locui şi cât de bine se trăieşte acolo. Nicăieri nu e mai bine ca acasă.

