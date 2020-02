În slujba statului cu bani de acasă EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Percheziția efectuată în casa fostei soții a consilierului PNL Andrei Kadas a fost filmată de polițiști cu camerele pe care le-au cumpărat cu banii din salarii. Așa au scăpat de acuzațiile privind o presupusă intervenție brutală.

În ajutorul lor a sărit și polițistul Marian Godină, cu o rugăminte către ministrul de Interne: ''Domnule ministru, vreau cameră video pe cască și o vreau din dotarea ministerului, nu că nu mi-aș permite eu să-mi cumpăr una, dar cică nu prea-i ok să filmezi cu camera personală. Păi dacă nu-i ok și am dat degeaba 2200 de lei pe camera mea, vă rog, domnule ministru, să ne dea ministerul. Nu de alta, dar într-un caz ca cel petrecut la Brașov, nu ieșiți niciunul să dați explicații, iar polițistul trebuie să se apere singur, așa cum poate.''

Chiar șeful Poliției Române recunoștea la bilanț că sunt probleme financiare mari.

Pe lângă lipsa banilor, nici legea nu îi ajută pe polițiști. Deși în toate statele civilizate ale lumii de ani buni oamenii legii poarta bodycam-uri, la noi abia dacă sunt în jur de 100 și acestea în teste.

Până acum câteva luni, pur și simplu nu puteau fi cumpărate din cauza unei legislații învechite.

Modificările au apărut în urma numeroaselor scandaluri în care au fost implicați polițiști.

