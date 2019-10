Pentru prima dată în istoria Cupei Mondiale de rugby, două meciuri au fost anulate din cauza taifunului Hagibis

Exclusivitate TVR: Cel mai mare eveniment rugby al planetei, in direct la TVR 1 si TVR HD

"Am decis să anulăm unele meciuri, bazându-ne pe ultimele previziuni meteorologice, de care am luat cunoştinţă în această dimineaţă. Este regretabil, însă am luat decizia bună, deoarece siguranţa este prioritatea noastră numărul 1", a declarat Alan Gilpin, directorul CM 2019.

Duelul Australia – Georgia va avea loc vineri la Shizuoka şi va transmis de TVR 1, începând cu ora 13:15.

Nici meciul dintre Irlanda şi Samoa nu a fost anulat, astfel că cele două reprezentative se vor întâlni sâmbătă la Fukuoka, în sudul Japoniei, într-o partidă transmisă în direct şi în exclusivitate de TVR 1, de la ora 13:45.

O decizie privind meciul Japonia – Scoţia, programat duminică, 13 octombrie, urmează să fie luată duminică dimineaţă.

Franţa, Anglia şi Noua Zeelandă, calificate în sferturile de finală

Regulamentul competiţiei prevede că un meci anulat este considerat nul (0-0), iar fiecare echipă va primi două puncte în clasament. În aceste condiţii, Anglia a câştigat grupa C, în faţa Franţei, iar Noua Zeelandă a terminat prima grupa B, în faţa Africii de Sud.

